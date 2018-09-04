Crespo- El domingo 9 de septiembre, organizado por Crespobike Cicloturismo, se realizará el tercer pic nic en la Escuela Nº 33 de Isletas.

Quienes quieran sumarse al pelotón de ciclistas que saldrá a recorrer los caminos rurales que conducen a la escuela, deberán acercarse a las 10.00 a la intersección de Entre Ríos y San Martín, desde donde se partirá con destino a la escuela.

En el lugar los ciclistas tendrán a disposición servicio de cantina a cargo de la cooperadora escolar. Tras compartir un momento distendido de amistad, se planificará el regreso nuevamente a Crespo.

Esta es una de las primeras modalidades solidarias creadas por el grupo de Cicloturismo, que aporta recursos a las instituciones por cuyos caminos realizan travesías fomentando la vida al aire libre sobre dos ruedas, combinando la actividad física y el turismo.