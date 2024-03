Se concretó el primer día de paro docente anunciado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) tras el encuentro paritario realizado ayer miércoles 28 de febrero en la Secretaría de Trabajo, donde el gremio rechazó contundentemente la oferta presentada por el Gobierno provincial; propuesta que incluía una recomposición del 18%, el pago equivalente al Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y mejoras en el código por movilidad; que terminó por no convencer a los representantes sindicales.

Según declaraciones de Guillermo Zampedri, Secretario Gremial de Agmer, la medida de fuerza contó con un respaldo abrumador, alcanzando un acatamiento que superó el 90%. Sin embargo, reconoció que la posibilidad de descuentos por parte del Gobierno podría generar algún impacto en la adhesión futura a medidas similares. Y recordó que la dinámica de ‘día no trabajado, día no pagado’ no es algo nuevo, sino que “es un proceso que arrancó en 2008 y, salvo en los últimos cuatro años del gobierno de Bordet, siempre se ha aplicado”. Seguidamente aseveró que “Los compañeros saben que cuando se define un paro está implícita la posibilidad de que haya descuento”.

En relación al impacto económico en los bolsillos de los docentes, Zampedri detalló que la falta de pago del bono de 25 mil pesos, del Fonid y de la asignación correspondiente a la conectividad resulta en pérdidas significativas para los educadores, que están cobrando solamente “entre 54 mil y 86 mil pesos”; a lo que explicó que "Quienes tienen un cargo o 15 horas cátedra cobran 28.800 pesos de Fonid, mientras que los profesores de nivel secundario y superior que tienen 30 horas o más, quienes se desempeñan en jornada completa y varios sectores del escalafón docente cobran dos Fonid, por eso el recorte que se les aplica es mayor”.

El dirigente gremial señaló también que la relación entre Agmer y el Gobierno provincial atraviesa un momento de tensión, aunque el diálogo se mantiene. Zampedri afirmó que el derecho constitucional a la huelga no debería ser motivo para descuentos salariales, argumentando que la Constitución ampara esta acción.

En cuanto a las perspectivas de resolución del conflicto, Zampedri subrayó la existencia de dos disputas fundamentales. Por un lado, la demanda al Gobierno nacional para que asuma su responsabilidad en la educación y envíe los fondos correspondientes. Por otro lado, la negociación con el gobierno de Rogelio Frigerio, para mejorar la oferta salarial. Y mencionó que “Entendemos que la disputa es política y no judicial. A los trabajadores nunca nos va bien cuando vamos a la Justicia, por lo que entendemos que esto se resuelve en términos políticos”.

El dirigente confirmó la continuación del paro con una segunda jornada este viernes y aclaró que Agmer no se sumará a la huelga convocada por la CGT para el próximo lunes. Además, adelantó que el martes se retomarán las negociaciones en la paritaria nacional docente, evaluando futuras medidas gremiales en función de los resultados obtenidos.