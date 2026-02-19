Momentos de fuerte tensión y preocupación se vivieron este jueves en la ciudad de Diamante, cuando una correntada generada por la intensa acumulación de agua en las calles arrastró un automóvil en el que se encontraban personas en su interior.

El episodio ocurrió en el marco del temporal que afecta a la región y que ha provocado anegamientos en distintos sectores urbanos. Según relataron vecinos, el fuerte caudal comenzó a desplazar el vehículo varios metros, mientras la lluvia continuaba cayendo con intensidad.

La escena generó alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones, que siguieron con angustia el desplazamiento del rodado ante la fuerza de la corriente.

Puede interesarte

Situación controlada y sin heridos

Afortunadamente, la situación logró ser controlada y no hubo que lamentar personas heridas ni daños de gravedad. La rápida intervención y la asistencia en el lugar permitieron evitar consecuencias mayores.

No obstante, el hecho volvió a poner en evidencia el riesgo que implica circular por zonas anegadas, especialmente durante lluvias intensas cuando el nivel del agua puede aumentar de manera repentina.

Puede interesarte

Llamado a la prevención

Desde los servicios de emergencia insistieron en la importancia de no intentar cruzar calles con abundante agua acumulada. Recordaron que la fuerza de la corriente puede hacer perder el control incluso a vehículos de gran tamaño, generando situaciones de extremo peligro para los ocupantes y terceros.