Crespo- Lastimar a un animal es una cobarde acción en la que la víctima no puede pedir ayuda. Por eso generó tanta tristeza y repudio, además de tener mucha repercusión en las redes sociales, el caso de un perro abandonado, hallado con quemaduras en todo su cuerpo, producto del malvado actuar de desconocidos que le arrojaron agua hirviendo.

Francisco Schneider y Miriam Baumann, que colaboran con el cuidado de animales en Crespo, lo rescataron y trasladaron a una veterinaria, donde recibió el tratamiento correspondiente, salvando su vida. “No sabemos quién lo hizo. Según testigos, lo habían dejado abandonado en la zona del NIDO y apareció quemado. Nos avisaron el domingo 2 de marzo a la noche de lo sucedido y no pudimos ir en ese momento. Fuimos el lunes 3 y al verlo decidimos que no podíamos dejarlo así, porque estaba quemado entero. Lo trajimos, quedó en una pieza y al otro día fue a una veterinaria, quedando luego en tránsito”, comentó Schneider a Paralelo 32.

“Su nueva dueña, que todavía no lo recibió lógicamente por este proceso que está pasando el perro, decidió ponerle de nombre ‘Tadeo’. Tiene entre 2 y 3 años. No es de raza, es de tamaño chico y apareció en la zona de calles Gualeguaychú y Mendoza, cercanías del NIDO”, especificó.

Francisco aclaró que “Está muy bien atendido y cuando le den el alta ya tiene su hogar”. Y agradeció a las personas que demostraron interés en colaborar. Además, invitó a que otros puedan ayudar. “La realidad es que la necesidad nos supera. Tuvimos más casos de abandono y maltrato lamentablemente y se necesitaron internaciones y cirugías. Debemos $614.200 en la Veterinaria. Toda colaboración, por pequeña que sea, ayuda”. En relación a ‘Tadeo’, resaltó el trabajo de Miriam Baumann, “que lo está cuidado y haciéndole las curaciones”.

Otro caso

Schneider comentó que el viernes 7 de marzo le comunicaron que había una perra suelta y con problemas de salud. Agradeció “a Isabel Hildermann por hacerle las curaciones y a Mariza Stojkowski por tenerla en tránsito” y explicó que, “Ese día hacía mucho calor y fuimos a buscarla en plena siesta. No la encontramos en ese momento, pero apareció el sábado 8 y la señora que avisó pudo agarrarla, permitiendo que la fuéramos a buscar, en la zona del Bar La última Copa. Estaba ‘abichada’ entera, le sacamos muchísimos gusanos y actualmente está en tránsito gracias a la generosidad de Mariza, estando Isabel a cargo de las curaciones. No tiene nombre aún, es una perra adulta, miedosa, evidentemente ha sido muy maltratada”.

La miasis, también conocida como "bichera", es una enfermedad parasitaria que afecta a los perros. Se produce cuando moscas depositan sus huevos en heridas u orificios del animal, donde las larvas se alimentan del tejido muerto. Francisco detalló que “Ya está en tratamiento, pero duele que pasen estas cosas por irresponsables. Los que abandonan, en la forma que sea, a cachorros o adultos, deben comprender que esos animales terminan muriéndose comidos en vida por gusanos, como podía suceder en este caso si no la salvábamos. Quien piense que un perro puede sobrevivir comiendo basura es ignorante, por no usar otros calificativos. La gran mayoría, en esas condiciones, muere. Recalcamos a las personas que, si no van a cumplir con los requisitos mínimos para tener un animal, no tengan mascotas, porque no es una obligación, pero sí debe ser una responsabilidad en caso de aceptar”.

Interesados en colaborar pueden comunicarse al teléfono 3434 703939. “Además de los gastos del tratamiento, ambos casos están en tránsito y requieren de alimentos” completó Francisco.

Problemáticas actuales

A modo de reflexión, Schneider opinó que “El tema de los perros abandonados pasa principalmente por la gente que no se hace cargo de su responsabilidad. Si se les dice, se enojan, hasta dejan de pedir ayuda y lo más fácil entonces es ir y tirarlos como hicieron en estos casos. Si vemos que los tienen mal a los perros, se lo decimos, no nos callamos, porque muchos piden ayuda cuando ya es tarde, cuando el animal está muriendo”.

Detalló que “Hay muchas perras sin castrar lamentablemente, viven pariendo y le dan los cachorros a cualquiera, después aparecen tirados y las perras en celo, se termina haciendo una problemática grande”.

Y sumó que “Nos llamó la atención el caso de ‘Tadeo’, no teníamos casos anteriores de perros quemados, pero sí nos han tocado muchos casos de perros con bichos. Todo el verano estuvimos curando perros ‘abichados’, con y sin dueños. Cuando le preguntás al dueño si lo es, no se hacen cargo, no te responden o lo niegan, aunque sabemos perfectamente que son los responsables, porque los propios vecinos te lo cuentan”.