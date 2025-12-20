Victoria- En el marco de lo que fuera la reinauguración del Centro de Día Portal de Belén, dialogamos con la presidenta Copnaf Entre Ríos, Lic. Clarisa Sack y la coordinadora local Ana Schuth, quienes celebraron en primera instancia el poder estar visibilizando las reformas realizadas a este icónico espacio, tan necesario para paliar la extrema vulnerabilidad socio económica, de una parte poblacional infantil y adolescente; amén de exponer los desafíos que definen sus respectivas gestiones.

Fortalecer el sistema de protección comunitariamente

“La coordinadora el año pasado ya nos mostraba la necesidad de realizar estos arreglos, tan necesarios para poder fortalecer el centro de día, que entendemos que es una política que entre todos tenemos que apoyarla, fortalecerla y seguir extendiéndola”.

Asimismo, indicó que éste es claramente un espacio vital para muchos chicos de Victoria, que se acercan y encuentran la contención que necesitan, donde meriendan, cuentan con apoyo escolar, amén de tener la escucha que requieren.

-¿Cómo ubica las vulnerabilidades de los infantes y adolescentes que asisten a estos espacios, en este contexto país?

-Hoy estamos teniendo un contexto donde tenemos que trabajar para fortalecer el sistema de protección, donde todos somos parte del municipio, provincia, nación, pero también las regiones sociales, las ONG, las iglesias, los clubes y la sociedad también en general. Entender que hoy todos somos responsables, estamos en una línea de corresponsabilidad y debemos garantizar los derechos de muchos chicos, siendo ésto justamente un claro ejemplo que donde hay voluntad y predisposición hay resultados.

Al finalizar, indicó que estas mejoras permitirán que niñas y niños cuenten con un espacio más confortable, seguro y funcional para compartir, jugar y desarrollarse, fortaleciendo la tarea cotidiana de contención y acompañamiento que se brinda desde el centro.

Por su parte la coordinadora local del Copnaf Ana Shuth indicó, “este lugar transcurrió muchos años sin mejoras y hoy podemos exhibir ésto hecho con mucho afecto, con los recursos que se contaban y también vale destacar la solidaridad de la gente, de los vecinos, de los papás de los chicos, de las empresas locales que hicieron su aporte y tantos otros”.

Selló su relato enfatizando en el trabajo en equipo y comunitario que definió esta reinauguración, “esto es el corolario del trabajo de muchísima gente”.

Desafíos

La titular del Copnaf a nivel provincial al finalizar expuso que desde su gestión tiene como desafíos el poder recuperar espacios, lugares que estaban abandonados, «en eso realmente hemos trabajado muchísimo como gestión y seguimos trabajando, generando la posibilidad de seguir fortaleciendo la política, siempre digo, basta con solo ver el organismo provincial, la sede de calle Corrientes y Uruguay, en el estado en que se encontraba y como lo hemos recuperado hoy»

«Hoy este gobierno provincial está fortaleciendo muchísimo esta política y realmente es gracias a que aún hay un gobernador muy comprometido con la niñéz».-