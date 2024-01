El ex diputado vielense Uriel Brupbacher, quien aceptó responsabilidades en el gobierno de la provincia, contestó 10 preguntas que hemos considerado de valor para este primer encuentro, donde se refirió a la aceptación del cargo, asuntos de interés público como la Billetera Entre Ríos y de la situación económica y sus expectativas, e incluso le preguntamos si cobrará por un segundo cargo aceptado en Enersa.

Este es el ping pong con el contador recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que fue concejal de la ciudad de Viale (2011-2015) e intendente de su ciudad natal en el periodo 2015-2019, antes de ser legislador.

-- ¿Lo tuvo que pensar mucho cuando Frigerio le este cargo en la Secretaría de Presupuesto y Finanzas?

_En realidad Rogelio me invitó para formar parte del equipo de economía, y no dude en ningún momento de formar parte de ese desafío, sabía que iba ser importante, que iba ser un nuevo capítulo en mi vida política y lo tomé enseguida. Nunca supe qué lugar me iba a tocar, en ese grupo que se formó lo conocí a quien lo coordinaba, Julio Panceri, que es el actual ministro y realmente me sorprendió su generosidad y su forma de laburar, venimos trabajando desde el mes de junio del año pasado.

-- Se fue el ex gobernador Bordet diciendo que dejaba una provincia ordenada y hoy desde las esferas del gobierno dicen que las cuentas están al rojo vivo, ¿estamos ante una exageración política de ustedes o es la pura verdad?

_Es así. Nos encontramos con un montón de operaciones que no estaban registradas, por lo tanto un pasivo encubierto y después muchas licitaciones y adjudicaciones de obras, (los últimos meses de la gestión) que hacen que se produzca ese desequilibro del que hablamos tanto. La cuestión más importante y que nos sacó en el primer mes del eje de gestión, fue que la deuda en moneda extranjera estaba anclada en pesos, de los 17 millones de dólares nos faltó exactamente el doble.

-- Si están parados frente a un semáforo que no tiene ni luz amarilla ni verde, solo roja, ¿cuánto tiempo le costará a la provincia ordenar cada pieza y llegar a caminar sin sobresaltos económicos?

_Cuando empezamos a trabajar nosotros hacíamos las proyecciones a un año, luego vimos que la inflación se aceleraba, vimos que el ‘plan platita’ del ministro y candidato Massa pegaba fuerte sobre las finanzas de la provincia y vimos lo que, lo que en un principio podía sostenerse, cambiaba rotundamente y las proyecciones a un año se achicaron a seis meses y en los últimos días de la gestión de Bordet la teníamos por trimestre. Después, ni bien asumimos estamos haciendo proyecciones mensuales, el primer cuatrimestre va ser muy complicado y entendemos que el semáforo comenzaría a liberarse por junio de este año .

-- ¿Sigue el sistema de Billetera Entre Ríos, donde el usuario obtenía un 30% de descuento en compras?, donde lógicamente el Estado pone una parte y el comerciante otra.

_Hasta el momento la Billetera Entre Ríos sigue, el gobernador nos mandó a evaluar el costo e impacto fiscal que tiene la Billetera, luego le pasaremos eso y tomará la decisión pertinente

-- Cuando usted fue intendente en la ciudad de Viale se propuso un sistema de gestión y números transparentes, ¿piensa que esto puede llegar al gobierno provincial?

_Ese es el desafío que tenemos con Julio (Panceri) y es el mandato que nos dio Rogelio, poner todos los números de la provincia de cara a la gente y del vecino, que es realmente el que sostiene el andamiaje del funcionamiento de la provincia

--Ya finalizando el mes de diciembre, fue nombrado Síndico Titular en el nuevo directorio de Enersa, ¿Cual es su función y la otra pregunta es si cobrará el sueldo que corresponde a ese cargo?

_La Sindicatura de una sociedad, como en el caso de Enersa o cualquier sociedad, se encarga de controlar el accionar del directorio y hacer un informe al respecto. Y la condición que habíamos charlado con Rogelio era la de no cobrar más de un sueldo del Estado y así lo he hecho, no cobro en Enersa.

-- Usted ha sido recorredor de la provincia. ¿Cree que habrá un Estado presente, con funcionarios que salen de sus despachos cuando hace falta?

_Soy andariego y eso no se puede negar, tuvimos ya el otro día la primera reunión con los presidentes comunales en Villaguay y luego con intendentes que habían tomado el crédito internacional, y una reunión de gabinete con funcionarios en Rosario del Tala. Lo que más reclama el vecino de la zona rural es obviamente caminos transitables. La gente de campo solo reclama caminos y no solo para sacar la producción; puede llevar los gurises a la escuela, pueden ir al centro de salud y los patrulleros puedan recorrer los campos y dar seguridad. En ese sentido creo que se está dando una vuelta al trabajo en Vialidad en lo que se refiere a caminos rurales.

--¿Teniendo en cuenta su experiencia en la legislatura, le causó sorpresa todos los nombramientos que se dicen que se produjeron en los últimos meses, ¿es tan así?

_Estuve hace algunos días con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y ya había revocado algunos de los nombramientos y el mismo trabajo están haciendo en Senado. Realmente sorprende la cantidad de nombramientos que tenían ambos lugares, de gente que no pertenecían con anterioridad a las dos legislaturas o aparecieron en los últimos días.

-- El pueblo le dio un voto de confianza a Rogelio Frigerio, ¿cuál fue su punto fuerte para ganar?

_Creo que Rogelio, a su estilo, es una persona muy frontal y le dijo a la gente lo que quería hacer con la provincia, en el lugar que la quería poner. Nosotros nos estábamos despegando mucho de la región Centro y Corrientes ya nos había pasado por encima. La gente a eso lo notó y creo que le dio el voto de confianza a Rogelio y creo que tenemos las herramientas y el equipo necesario para transformar la provincia y ponerla en el lugar que corresponde.

-- Los municipios jugarán un rol importante en esta gestión provincial, teniendo en cuenta que es notable cómo creció el oficialismo tras la última elección.

_Los municipios son al primer lugar al que llega el vecino a hacer algún reclamo y al vecino no le interesa a veces la incumbencia, si es provincial, municipal o nacional. Creo que tener intendentes que estén pensando igual que nosotros y que le den una impronta como le quiere dar Rogelio al gobierno provincial, es importantísimo para llegar a cada rincón de la provincia .