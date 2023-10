Crespo.- El médico cardiólogo Marcelo Cerutti, candidato a intendente de Juntos por Entre Ríos para darle continuidad a la gestión del Frente Crespo Nos Une en Crespo, dialogó con Paralelo 32 sobre el plan de gobierno que acaba de presentar a la ciudadanía. También respondió sobre los interrogantes que arroja la actual coyuntura política.

– Desde la oposición se critica que la ‘continuidad de este gobierno’ es la ‘continuidad de los funcionarios’. ¿Qué contesta?

-- Nosotros tenemos el respaldo de los votos. Indudablemente, la gente quiere continuidad. En las elecciones estamos teniendo cada vez mejores números. Ahora, yo saqué más votos que Darío. Hay un respaldo a las políticas de este gobierno. Tampoco vamos a hacer un recambio de todo el gabinete. ¿De dónde sacamos gente para un gabinete nuevo? Cuesta conseguir profesionales que se jueguen para un cargo, con idoneidad, que sean simpatizantes nuestros, que sean ‘derechos’, que uno como intendente esté tranquilo porque puede confiar en ellos.

– Con el programa que presentó está dependiendo de que el próximo gobierno nacional no haga un gran recorte presupuestario, un ‘plan motosierra’.

-- Nosotros tuvimos siempre el gobierno provincial en contra, aunque algo trajo, como las lagunas cloacales. Con Macri, logramos hacer algo. Pero Crespo tiene su pujanza, su soporte. Por eso, necesitamos ‘pegarla’ con Frigerio en la provincia para dar un gran salto. Más en estas cosas. Nos falta infraestructura, como infraestructura deportiva que hay en otros lugares. No llegó nunca. Compensamos con lo que tienen nuestros clubes que es un desarrollo importante. Por el tamaño de ciudad hay tres clubes que funcionan, pero con todas las problemáticas.

Gabinete y organigrama

– En el gabinete ¿habrá muchos cambios, tanto en organigrama como en las personas?

-- En organigrama sí habrá un cambio. Lo queremos hacer más horizontal en su conformación, con más interrelación entre las distintas partes. Los cambios de funcionarios van a depender de si Frigerio es gobernador, si se va a llevar algunos funcionarios o no. Va a depender del resultado electoral.

– Pero la gente que está hoy, ¿lo puede acompañar?

-- En su gran mayoría sí, porque son los hacedores de la tremenda gestión que logramos.

– ¿Tiene miedo por lo que pueda heredar en el conflicto de los 100 Terrenos Sociales?

-- Más allá de los fallos, hay una mediación en curso. Va a depender mucho lo que salga de ahí. Vemos poco probable volver atrás algunas cosas. Con las edificaciones sería bastante engorroso para la Justicia indicar que se demuela lo que se hizo. Creemos que no va a haber inconveniente para escriturar. Quizás haya que hacer un resarcimiento al pequeño grupo de ciudadanos que iniciaron el conflicto judicial. Más allá del fallo en contra que declaró inconstitucional la ordenanza, aunque no soy abogado, creo que los fundamentos pasan por una cuestión ambiental. Eso no creo que dé para tumbar todas las casas, pero quizás se pueda dar un resarcimiento. Nuestros asesores no creen que haya problemas para escriturar, darle un fin a esto y que la gente se quede tranquila.

Resultados electorales

– Con los resultados de las PASO, ¿es optimista sobre retener los votos logrados y avanzar más? ¿La idea es llegar a ocho concejales?

-- Creo que vamos a retener al menos esos votos, y quizás podamos sumar más para que nos permita lograr ocho concejales y dejar a la oposición con tres. Con los números que tenemos hoy se llega a ocho contra tres. Creo que va a existir mucha afinidad porque vamos todos juntos con Frigerio, que estaba apoyando a la otra lista.

– ¿No hay fisuras ni fricciones con el sector frigerista?

-- De nuestra parte no, y contamos con el apoyo de ellos. La vez que estuvo Frigerio acá, le pedí hablar un rato y le conté que la problemática de Crespo que pasa por viviendas y guardias pediátricas. Está bueno que dentro del equipo de Frigerio haya un grupo de colegas que vienen trabajando hace rato en el proyecto de salud. Ojalá puedan dar un cambio en la Salud en cuanto a personal y tecnología. La medicina pública ha quedado muy lejos. Imagine las ciudades que tienen sólo como único prestador al hospital. Yo no echo la culpa a los directores del hospital local, porque fue una decisión política a nivel provincial. En temas como partos y cirugías, se tiene que ir a los hospitales de Paraná. Hay que hacer un gran cambio en Salud. Se necesita orden, gestionar, pagar guardias. El cambio debería pasar por definir cada profesional si va a atender en la parte pública con bloqueo de matrícula, o si va a la parte privada. Si elige la parte pública, que se le pague bien. En el hospital, un cargo de médico de 25 años de antigüedad puede rondar los 300 mil pesos. Para un profesional, con cargo full time y bloqueo de matrícula, debería estar en 800 mil.

Crisis y temores

– ¿Qué puede salir mal de todo esto? ¿Cuál es su miedo íntimo?

-- Mi miedo es qué va a pasar a nivel nacional. No le tengo miedo a Crespo y al respaldo de Crespo. Si la situación va mal, haremos menos cosas. A favor tenemos una administración eficiente, con presupuesto equilibrado, no estamos con números en rojo. Le tengo miedo a esa otra parte. No creo que haya desorden social en Crespo, pero sí en otras ciudades. Estamos con una incertidumbre muy grande.

– Sufrimos las crisis del 89 y del 2001. Hoy se tiene un sentimiento de ‘esto ya lo vivimos’.

-- Sí. Si gana Milei, que tiene toda la pinta de ser así, ¿va a aguantar? ¿El sindicalismo lo va a aguantar? ¿Qué va a pasar? ¿Es él solo? Va a ser un experimento.

– Milei tendría que ‘armar casta’ para gobernar.

-- Claro, va a tener que armar. Es un experimento, capaz que salga bien. Para mí, vamos a perder dos años. Estuve en una charla por el Día de la Industria donde habló un economista por cada espacio. Ninguno veía un futuro tan negro. Los tres arman un futuro positivo a partir de volver a las buenas cosechas, el gasoducto NK y el litio. Como que, con eso, la ‘macro’ cierra y se podría salir del descalabro. Creen que hasta junio del año que viene es incierto, pero después mejoraría.

Salud mental y guardias pediátricas

“Hay que ajustar el tema adicciones. Lo piden los clubes. Más que sólo adicciones, piden en general por salud mental. Después de la pandemia se tomó real dimensión de un problema que venía más solapado. Los clubes tienen un problema muy importante con el bullying en los chicos y las adicciones en los adolescentes. Se les complica para contratar profesionales. Entonces, desde Desarrollo Humano de la Municipalidad decidimos armar un equipo itinerante para darles una mano a los clubes. Empezó en esta gestión pero queremos implementarlo con otro vuelo, para que sea un área de Salud Mental, porque vemos que el problema está avanzando. En resumen: queremos potenciar guardias pediátricas, potenciar centros de salud y avanzar en salud mental”.

Proyectos para la gestión Cerutti

El plan de gobierno se dividió en seis ejes temáticos: Desarrollo Humano, Integración Urbana, Desarrollo Cultural y Deportivo, Crespo Joven 13-30, Desarrollo Local, Modernización y Transparencia • Los proyectos concretos.

• Desarrollo Humano: Crear guardia pediátrica de la ciudad y nuevo centro de atención primaria de salud en la zona sudeste de Crespo.

“La guardia pediátrica fue un pedido en todos los partidos políticos. Lo pusimos en esta plataforma y hablé con los pediatras. Ellos están de acuerdo y se sienten comprometidos a dar una respuesta de cobertura, aunque sea los fines de semana y feriados, los días más complejos. Con Frigerio tuvimos el compromiso de resolver guardias pediátricas y viviendas”

• Integración Urbana: Pasar de 25 a 50 cuadras de pavimento anuales y alcanzar 150 en cuatro años. Crear madera plástica con materiales plásticos no PET.

“En esta gestión se hicieron 200 cuadras en ocho años. Creemos que podemos llegar a 150 cuadras en cuatro años porque se avanzó mucho en los accesos. Vamos a seguir con el sistema de consorcios, que consideramos satisfactorio. En estos ocho años se recuperó la Plata de Tratamiento y pasó a ser un Parque Ambiental. Hoy tenemos ladrillo PET y la idea es aprovechar todos los otros plásticos para desarrollar maderas plásticas, símil a una madera para el mismo uso, hacer bancos, mesas. En el Parque del Sol hay elementos plásticos puestos hace 25 años y están muy bien. También vamos a trabajar en implementar el estacionamiento medido en el centro y el desarrollo sustentable con la construcción de ciclovías. Creo que, además, la Municipalidad debe hacer punta con el uso de vehículos eléctricos e híbridos, así como instalaciones de paneles solares para ahorrar energía. Queremos hacer de Crespo cada vez más una ciudad sustentable”.

• Desarrollo Cultural y Deportivo: Desarrollar un Centro Cultural Municipal y un Espacio Deportivo Cubierto.

“El Centro Cultural se construirá junto al edificio de IMEFAA.Va a tener tecnología de sonido y demás para desarrollar proyectos culturales. También para muestras estáticas, como pinturas, y otras expresiones artísticas. La sala municipal estaba muy deteriorada, era muy antigua. La municipalidad necesita espacios y esa sala va a quedar para dependencias municipales. El espacio deportivo lo tenemos previsto en un predio del Ejército”.

• Crespo Joven 13-30: Programa de Presupuesto Participativo Joven (PPJoven) para discutir destino de recursos asignados al programa. Programa ‘Aprender para Emprender’ con formación en competencias emprendedoras en nivel secundario.

• Desarrollo Local: Crear la Escuela Municipal de Innovación y Tecnología, para facilitar inserción laboral. Crear segundo Parque Industrial Crespo con beneficios impositivos, y que incorpore industria del conocimiento

“Sobre la Escuela de Innovación y Tecnología, entendemos que la ciudad es un faro que atrae un montón de cosas, en servicios, salud, comercios. Se ve en algunas carreras en curso, donde la mayoría de los estudiantes son de afuera. Creo que debemos desarrollar un polo educativo de nivel terciario, tanto por lo formal como por lo no formal. Hay muchos cursos certificados por oficios, y los estudiantes no alcanzan a terminar que se los llevan las empresas locales y zonales. También estamos detectando emprendedores tecnológicos, que no necesitan tanta infraestructura, pero sí buena conexión de internet”.

“En el Parque Industrial Crespo tenemos previsto construir un edificio con zona de co-working e interacción con las empresas; daremos beneficios impositivos para un polo de software, programación, Inteligencia Artificial. También trabajamos en fijar las bases para el desarrollo del segundo parque industrial frente al actual”.

• Modernización y Transparencia: Crear Unidad de Pronta Atención (UPA) para hacer más eficiente la atención de reclamos. Incorporar plataforma de Trámites a Distancia (TAD) para facilitar gestiones on line de empresas y vecinos, a través de una Identidad Digital Unificada.

– Al redondear las propuestas, ¿qué suma este plan a la gestión actual de gobierno?

-- Estamos contentos con la participación de la gente en esta plataforma de gobierno. El equipo de trabajo hizo este desarrollo y lo dividió en seis ejes. Un deseo es que a nivel provincial no sea tan partidario el reparto de cosas. Crespo no ligó casi nada en estos últimos ocho años.

– La oposición dice que desde la Municipalidad no se gestionó nada en Paraná.

-- Las gestiones se hacen. Yo gestioné las guardias pediátricas en Paraná y me dijeron que no, teniendo el apoyo de los pediatras y la cuestión presupuestaria resuelta por la Municipalidad. Y dentro de Desarrollo Humano, queremos hacer otro centro de Salud en la zona sureste de la ciudad. Entendemos la cobertura en el Centro de San Miguel es chica, no alcanza. En desarrollo humano también gestionar viviendas por IAPV.

– Todo muy lindo, pero ¿cómo lo va a ir implementando? ¿Dónde está la plata?

-- Para el edificio nuevo en el Parque Industrial Crespo se está gestionando un crédito a nivel nacional, está bastante avanzado. Por lo demás, creo mucho en la integración público-privado para recaudar e invertir en el desarrollo de la ciudad.