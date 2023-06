“Cuanto más comerciemos, más felices somos”, con esta frase comenzó su charla en el escenario de La Rural Damian Di Pace, periodista especializado en economía, mercados y consumos, que escribió “El Futuro del Comercio que se viene”. “Cuando pensamos en el futuro del comercio, hay que pensar en lo que está pasando en la actualidad. La pandemia generó (por trabajar desde casa) que los almacenes resurgieran frente a los hipermercados, que los comercios de venta minorista tradicional y cercanía vendan tanto o más que un shopping. En algún momento se pensó que Mercado Libre o Amazon se iban a comer al comercio minorista o a tiendas particulares pero hoy todas venden de manera electrónica, también pensamos que las economías de plataforma fueron una vidriera digital en el momento que estábamos en casa, ya que por Instagram se podía vender y comprar, pero hoy esta red es una gran competencia del comercio electrónico. De una Web 2.0 (donde Marck Zuckerberg era el dueño de las aplicaciones) estamos entrando a una Web 3.0, ya que es el comercio hoy el que desarrolla su propia aplicación, descentralizada, en relación a sus necesidades”, dijo Di Pace.

El periodista ahondó en las economías digitales que estamos viviendo, que se dan en un ciclo de redes en redes, donde hay innovadores que constantemente se están formando para ser parte y crear. “El futuro de las franquicias es tratar de resolverle la vida a la demanda de todas las generaciones, sea Alpha (menores de 8 años), Zeta (8 y 24 años), Millenials (25 a 40), X (41 a 56), Baby Boomer (hasta 75) y silenciosa (mayores 76). Vamos a tener microsegmentación de mercados. Hoy las franquicias también tienen muchas más oportunidades de visibilización por la cantidad de medios que existen, la franquicia tiene que estar en todos los nichos y en el barrio digital”.

El retail post pandemia trae el live shopping (que ya se encuentra en algunos lugares), PhyDigital (pantallas touch para seleccionar el producto y retirarlo en puntos de venta), probadores digitales (seleccionar la prenda y verla digitalmente puesta, luego se puede ir al probador físico), Whatsapp commerce y realidad aumentada.

Una empresa clave en este rubro, que estuvo presente con su stand fue Multipoint S.A., distribuidora oficial de Samsung, y exhibió en la Expo su portfolio de pantallas y soluciones para negocios. Dentro de los productos se encontraban la All-In-One Self Service Kiosk for Business, una solución interactiva que ofrece funciones de pedido y pago contactless, Business TV de 55 y 65 pulgadas, con una aplicación exclusiva de plantillas que permite crear y mostrar publicidad y por otro lado, la pantalla interactiva Flip 2, una pizarra digital que revoluciona el trabajo colaborativo de manera presencial e híbrida. “Son pantallas un escalón por encima de lo que es un smart tv convencional. Este Business TV viene con una aplicación que permite crear tu contenido en pantalla completa o repartida, entonces, en tu local, podés comunicar un video o imágenes enteros o varios a la vez durante todo el día, programando en diferentes horarios. Tiene 36 meses de garantía, la app es gratuita, cuenta con encendido y apagado automático, para no estar dependiendo de esto. La tendencia digital ya existe, pero hoy estamos ofreciendo tecnología asociada y adaptada al negocio. En el Business TV y cartelería digital de Samsung se pueden programar tiempos de uso, distintas conexiones y contenidos. Un precio aproximado del Business TV de 55” es de $ 150.000 + iva y el de 65” es de $ 220.000 + iva. Por otro lado el PhyDigital es una tendencia que va tanto para el e-commerce como para un local físico. Samsung ofrece comunicación en el punto de venta junto a la tecnología”, explicó a InfoNegocios Dario Machado, Product manager en Multipoint.