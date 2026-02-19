En una jornada marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento, producto de la tormenta que se desató sobre la ciudad en las últimas horas del miércoles, Crespo amaneció este jueves bajo los efectos de un alerta meteorológico naranja emitido por Defensa Civil para Entre Ríos y provincias de la Región Centro.

Durante la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios informó que debió intervenir por anegamientos en distintos sectores de la ciudad. Según precisaron, los trabajos comenzaron alrededor de las 6:30 y se extendieron hasta aproximadamente las 10:30, asistiendo a cinco domicilios en Crespo y a un sexto en la localidad de General Racedo.

En las horas previas, tanto Defensa Civil como Bomberos Voluntarios habían difundido recomendaciones preventivas ante la situación climática: no sacar la basura durante el alerta, retirar objetos que impidan el normal escurrimiento del agua, evitar refugiarse bajo árboles o postes del tendido eléctrico y extremar las precauciones al circular, entre otras medidas. Sin embargo, como ocurre habitualmente, muchos vecinos dejaron sus bolsas de residuos en los canastos pese a la advertencia del fenómeno previsto.

En este contexto, mientras otros servicios de calle del municipio suelen suspender o reprogramar tareas ante temporales —salvo en casos puntuales como caída de árboles, ramas o elementos que obstruyan la circulación— el servicio de recolección de residuos se mantuvo activo durante la mañana, aun cuando continuaban las precipitaciones y se conocían los primeros reportes de daños en localidades vecinas.

Hombres y mujeres que cumplen con esta labor esencial salieron a realizar su tarea cotidiana bajo la lluvia persistente. Fue esta situación la que motivó la reflexión pública de una vecina de la ciudad, Liliana Erhardt, quien compartió en redes sociales un mensaje dirigido a las autoridades municipales.

En su publicación expresó: “A quien corresponda y a quien toque leer, ver y modificar para la integridad y cuidado de la salud de los empleados municipales, en este caso recolectores, a quienes a pesar de las inclemencias del tiempo les exigen salir a realizar su trabajo exponiéndose a los peligros que esto implica: caída de rayos, ramas, resbalarse al correr y no tener la misma estabilidad, que un auto por poca visibilidad les salga por sorpresa a la par del camión en los cruces y choque, paspaduras y muchos riesgos a los que se ven expuestos por cumplir su trabajo en estas condiciones”.

Asimismo, solicitó que se evalúen modificaciones de horarios en casos de temporales o la implementación de medidas de protección específicas. “No es justo para ellos y su familia tener que salir bajo rayos, truenos, caída de abundante agua o granizo. Su familia también sufre la exposición a la que se ven sometidos, esperando que vuelvan sanos y salvos a casa”, sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, la vecina planteó que otros empleados municipales suelen marcar asistencia para no perder presentismo y luego resguardarse en sus domicilios o en dependencias municipales, y se preguntó por qué no se contemplan alternativas similares para quienes cumplen funciones en la recolección de residuos.

El planteo permite abordar un debate público sobre las condiciones laborales en contextos de alerta meteorológica y la necesidad de equilibrar la continuidad de servicios esenciales con el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores.