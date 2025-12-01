Creadores digitales
Temporada de Verano 2026 con una campaña turística íntegramente creada con inteligencia artificial
El gobernador Rogelio Frigerio presentó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires la Temporada de Verano 2026, marcada por una fuerte impronta tecnológica y creativa: por primera vez, la provincia lanzó una campaña turística desarrollada íntegramente con inteligencia artificial y protagonizada por El Carpi, un influencer digital que ya comenzó a captar la atención del público.
Durante el encuentro se dio a conocer la iniciativa “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, producida utilizando herramientas de IA como resultado del HakIAton, un evento impulsado por el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este espacio otorgó becas de formación para comunicadores, diseñadores, especialistas en marketing y realizadores audiovisuales, quienes exploraron nuevas posibilidades tecnológicas aplicadas a la promoción turística.
La creación de El Carpi, que puede seguirse en la red social @elcarpiok, surge justamente de ese proceso de innovación. Según señalaron desde el gobierno, el personaje simboliza la continuidad de una política que busca integrar creatividad, tecnología y comunicación para proyectar a Entre Ríos con una mirada moderna y competitiva.
Frigerio destacó el potencial de la propuesta: “El éxito de Carpi está vinculado con que dice la verdad sobre lo que tenemos y de lo que somos capaces los entrerrianos”, afirmó. Y agregó que el turismo es “un sector muy especial porque genera cuestiones que hacen a nuestra identidad. Tiene que ver con el arraigo de nuestra gente, con la cultura, con la gastronomía, con los eventos”.