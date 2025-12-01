El gobernador Rogelio Frigerio presentó en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires la Temporada de Verano 2026, marcada por una fuerte impronta tecnológica y creativa: por primera vez, la provincia lanzó una campaña turística desarrollada íntegramente con inteligencia artificial y protagonizada por El Carpi, un influencer digital que ya comenzó a captar la atención del público.

Durante el encuentro se dio a conocer la iniciativa “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, producida utilizando herramientas de IA como resultado del HakIAton, un evento impulsado por el Gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este espacio otorgó becas de formación para comunicadores, diseñadores, especialistas en marketing y realizadores audiovisuales, quienes exploraron nuevas posibilidades tecnológicas aplicadas a la promoción turística.

La creación de El Carpi, que puede seguirse en la red social @elcarpiok, surge justamente de ese proceso de innovación. Según señalaron desde el gobierno, el personaje simboliza la continuidad de una política que busca integrar creatividad, tecnología y comunicación para proyectar a Entre Ríos con una mirada moderna y competitiva.

Frigerio destacó el potencial de la propuesta: “El éxito de Carpi está vinculado con que dice la verdad sobre lo que tenemos y de lo que somos capaces los entrerrianos”, afirmó. Y agregó que el turismo es “un sector muy especial porque genera cuestiones que hacen a nuestra identidad. Tiene que ver con el arraigo de nuestra gente, con la cultura, con la gastronomía, con los eventos”.