Crespo– La empresa Tecnovo fue seleccionada para participar de la II Edición del Premio a la Responsabilidad Social que impulsa la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, organizado por el Centro de Acciones de Emprendedorismo y Responsabilidad Social (AEQUUS)

Participaron en esta II Edición unas 15 empresas del Departamento Paraná y Tecnovo SA fue seleccionada entre las empresas ternadas a obtener el premio.

El martes 15 de noviembre en un acto realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná se entregó el premio y mención 2016. En esta oportunidad Tecnovo SA obtuvo una Mención Especial sobre Responsabilidad Social Empresaria 2016 – II Edición.

Esto es un nuevo incentivo a todo el personal para seguir adelante con los objetivos propuestos y continuar en la mejora constante de responsabilidad social, dijeron desde la firma mediante un comunicado.