Crespo- La planta procesadora de huevo líquido y en polvo Tecnovo S. A. sigue apostando a la eficiencia en la producción de sus ovoproductos, con la incorporación de equipamiento de última tecnología, que le permitirá aumentar un 40% la capacidad de producción actual. En las instalaciones de la empresa asentada en el Parque Industrial de nuestra ciudad se están descargando los nuevos equipos adquiridos en el mes de octubre del año pasado, luego de que el grupo de socios decidiera seguir apoyando la industria realizando la inversión de los dividendos en la empresa, en lugar de retirarlos, dijo a Paralelo 32 su director gerente general, CPN Héctor Eberle.

Inversiones

La nueva inversión consiste en máquinas quebradoras de huevos de última tecnología que permiten actualizar totalmente el proceso de quebrado, separación y filtrado del huevo con un equipo de alimentación a las líneas, totalmente automático.

Con estas incorporaciones Tecnovo logrará una mejor separación de la yema y la clara y podrá recuperar mayor cantidad de líquido que con las máquinas actuales se desprendían junto con la cáscara, que es el residuo del proceso de producción. Por otra parte – explicó Eberle- se logra un mejor trato a las proteínas de huevos para que el producto final de la fábrica que se incorpora en los procesos industriales cumpla una mejor funcionalidad.

Este proceso de inversión encarado por la firma industrial se completa con la adquisición de un equipo secador que en estos momentos se encuentra en proceso de construcción en la planta del proveedor. Una vez terminado, será alojado en una torre de 23 metros de altura.

Con este nuevo equipamiento, de última tecnología, Tecnovo aumentará un 40% la capacidad de su producción actual.