La fiebre por completar el álbum del Mundial 2026 ya empezó a generar nuevas formas de intercambio entre fanáticos. Y esta vez, la tecnología juega un papel central: un estudiante argentino creó una aplicación que utiliza geolocalización para conectar personas cercanas que quieran intercambiar figuritas repetidas y conseguir las que les faltan.

Se trata de “StickerSwap”, una app desarrollada por Valentín Señorans, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), que adapta la lógica de las aplicaciones de citas al universo de los coleccionistas.

La plataforma permite que cada usuario cargue en su perfil las figuritas que tiene repetidas y aquellas que necesita para completar el álbum del Mundial 2026. A partir de allí, el sistema utiliza geolocalización para conectar personas ubicadas a una distancia de hasta tres kilómetros y facilitar los intercambios.

El funcionamiento recuerda al de aplicaciones como Tinder: los usuarios pueden deslizar perfiles de otros coleccionistas, dar “like” y, si existe compatibilidad entre figuritas repetidas y faltantes, se genera un “match”. Una vez concretada la coincidencia, se habilita un chat para coordinar el encuentro y realizar el intercambio.

“StickerSwap” busca modernizar una práctica tradicional que históricamente se realizaba en plazas, clubes o reuniones espontáneas entre fanáticos del fútbol y coleccionistas. Ahora, la búsqueda de la figurita difícil puede resolverse desde el celular y en cuestión de minutos.

La aplicación ya se encuentra disponible tanto para dispositivos iOS como Android y ofrece una versión gratuita con funciones básicas: hasta siete “likes” diarios, acceso al chat con los matches y administración del inventario personal de figuritas.

Además, cuenta con una versión premium de 5 mil pesos mensuales que incorpora beneficios como likes ilimitados, filtros avanzados para encontrar intercambios más específicos y acceso a un foro exclusivo para usuarios.