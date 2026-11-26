Crespo.- Se encuentra abierta la inscripción para cursar el año próximo la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola, del Instituto Tecnológico Universitario (ITU), que depende de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER.

El trámite se podrá realizar de manera online hasta el 5 de febrero de 2027, a través del sistema de gestión académica SIU Guaraní (www.preinscripcion.uader.edu.ar/), donde se completa el formulario correspondiente, se elige la carrera y se adjunta la documentación digitalizada. Por segundo año consecutivo no se requerirá la inscripción presencial, a menos que haya que validar la documentación escaneada que sólo se tenga legalizada en formato papel. En ese caso, la persona deberá acercarse a la sede, 3 de Febrero e H. Yrigoyen, de Crespo.

Curso de ingreso

El curso de ingreso obligatorio se iniciará de manera presencial el 10 febrero y durará hasta el 8 de marzo. Es una introducción a la vida universitaria y un acercamiento a conocimientos básicos de áreas disciplinares relacionados con la carrera. No es eliminatorio y se trata de un momento previo al inicio del cursado de la carrera.

Consultas

Contactos: sobre la inscripción: Alumnado, [email protected]; sobre ingreso: Área Ingreso, Permanencia y Egreso: [email protected]; sobre la carrera: Secretaría de Bienestar Estudiantil: [email protected]