El segundo fin de semana de mayo llega con una amplia agenda de propuestas culturales, deportivas y recreativas para disfrutar en Crespo. Teatro, ferias de emprendedores, circo, música en vivo, gastronomía y competencias deportivas forman parte de la variada cartelera prevista para este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Uno de los eventos destacados será la inauguración oficial del estadio “Arena Celeste” de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo, prevista para el sábado 9 de mayo. La jornada comenzará con certámenes cuadrangulares de vóley femenino en categorías Sub 12 inicial, Sub 12 avanzado y Sub 16, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Además de la Escuela Municipal de Crespo, participarán delegaciones de Ramírez, Valle María, Hernández, Aranguren, Villa Dora de Santa Fe y Estudiantes de Paraná.

Desde las 19:00 se realizará el acto protocolar con autoridades del club, representantes de la empresa Schneider SRL, integrantes de la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley y funcionarios municipales. Posteriormente, a las 20:00, se disputará un partido amistoso entre los equipos de Primera División masculina de la Escuela Municipal de Crespo y Echagüe de Paraná.

Feria de emprendedores y propuestas culturales

El sábado también tendrá lugar una nueva edición de la feria de artesanos independientes “Hecho en Crespo”. Será de 16:30 a 20:30 en Plaza Sarmiento, donde emprendedores locales ofrecerán tejidos, macramé, cestería nórdica, productos impresos en 3D, suculentas y bijouterie artesanal. Además, quienes realicen compras podrán participar de una ruleta con descuentos y premios sorpresa.

En el plano artístico, el domingo 10 de mayo se presentará la obra teatral “Destrabaddas es Brillante” en el Salón Municipal, desde las 20:30. El espectáculo de transformismo y humor contará con la participación de Jessica Exner, Adda Victoria Retamar y Emiliano Farías, junto a artistas invitados de Buenos Aires y Paraná.

La propuesta, destinada a mayores de 16 años, combinará cuadros humorísticos, baile e interacción con el público. Las entradas tendrán un valor de 15 mil pesos.

Por otra parte, el fenómeno del K-pop llegará a la ciudad con “Guerreras del K-Pop Crespo”, un show teatral y musical que se realizará el sábado desde las 17:00 en el Salón del Colegio Sagrado Corazón.

Música, baile y gastronomía

El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, Provinciales y Municipales de Crespo celebrará su 39º aniversario con un gran baile el sábado desde las 20:00 en su salón de Pasaje Echagüe. Actuará el grupo “Emoción” y habrá servicio de cantina.

En tanto, el domingo se desarrollará la tradicional Fiesta del Lechón con Filsen en el Salón Esperanza. El evento contará con la actuación de Maravillas Alemanas y animación de Diego Cuadra.

Últimos días del Circo Latino

Otra de las opciones para el fin de semana será el “Circo Latino”, que atraviesa sus últimas funciones en Crespo. Las presentaciones serán el viernes a las 21:00 y sábado y domingo a las 18:00 y 21:00 en Parque del Centenario.

La propuesta incluye el clásico “globo de la muerte”, personajes en vivo y carpa calefaccionada.

Agenda deportiva

El deporte también tendrá fuerte protagonismo durante el fin de semana. En básquet, el Club Atlético Unión recibirá a Atlético María Grande por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense, con actividad en categorías Mini, Premini, U13 y U17.

En tenis, la Asociación Deportiva y Cultural organizará un Torneo Americano de dobles masculino para socios, el sábado desde las 13:00.

El fútbol de Paraná Campaña también tendrá intensa actividad. El sábado se disputará la sexta fecha del Torneo Apertura “Gurises de Paraná Campaña” para divisiones formativas, con partidos en los estadios “Don César Bione” y “Mario Trembecki”.

Ese mismo día, el Club Atlético Sarmiento recibirá a Arsenal de Viale por el Torneo Apertura “Mujeres de Paraná Campaña”.

Finalmente, el domingo se jugará la última fecha de la ronda clasificatoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para categorías mayores masculinas. La Asociación Deportiva y Cultural enfrentará a Arsenal de Viale en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, con encuentros en Sub 20, Sub 17 y Primera División.