El ministerio de Cultura de la Nación realizará el próximo domingo un torneo de ajedrez, abierto e inclusivo, en formato on line, sin distinción de edades, géneros o conocimientos del juego, llamado «Ajedrecear en casa».

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Gestión Cultural impulsa este torneo que, según informó, tiene dos condiciones para poder participar: conocer las reglas básicas del juego y tener una computadora, celular o cualquier dispositivo conectado a internet.

El juego se desarrollará dentro de una plataforma libre y gratuita o descargando la app para celular o tablet.

«El ajedrez es una herramienta de inclusión, capaz de integrar a sectores muy heterogéneos de la sociedad. Es, al mismo tiempo, un juego y una puerta de entrada al pensamiento científico, útil para promover el desarrollo intelectual en cualquier edad. Estimula la reflexión, la especulación abstracta, la estratégica y la capacidad de tomar decisiones», destacó la dependencia en un comunicado de prensa.

Se jugarán «tantas partidas como se pueda hasta que finalice el evento y en ese lapso también se puede poner pausa y volver a sumarse más tarde», añadió el infome.

«El torneo tiene un reloj que cuando llega a cero se congelan las clasificaciones. Ganará quien tenga más puntos al término del evento», detallaron.

Para participar hay que ingresar a https://lichess.org/ y para más información se puede escribir a [email protected]