Crespo- Los hay de todos los tamaños, en los lugares más diversos y a cualquier edad. Los tatuajes y piercings en nuestro país se instalaron hace años, pero actualmente es común ver a personas de todas las edades con alguna intervención.En cuanto a los tatuajes, las técnicas evolucionaron y se desarrollaron más las tintas y agujas. Para los piercings, la técnica también fue avanzando y se acercó al concepto de moda, con la modificación de materiales y formas.

Matías Cáseres es tatuador y Julián Zapata coloca piercings. Juntos tienen el emprendimiento “For Ever Tatto y Piercing”, con el que cumplen deseos de jóvenes y no tan jóvenes que desean expresarse a través del arte, porque en definitiva el trabajo que hacen es eso, plasmando ideas en los cuerpos.

Explicaron a Paralelo 32 que “Los pedidos son tanto de varones como de mujeres, y de diferentes edades. Lógicamente si son menores tienen que tener la autorización de sus padres”. Cáseres destacó que “Me tocó tatuar a una persona de 76 años, y hay chicos de 12 o 13 años que llegan acompañados por sus padres. No es una moda pasajera, cambian los gustos, los modelos, pero la decisión la toma la gente, y cada vez es más gente la que decide tatuarse o perforarse. Siempre hay nuevos clientes”.

Si hablamos de piercings, hubo un boom con las perforaciones en la nariz. Actualmente se usan mucho en cartílagos de la oreja. Existen también los llamados “piercings falsos”, que no llevan perforación. Es una opción para los que no se animan aún o no saben cómo les quedará. Zapata aportó que “Hay gente que los quiere en la oreja, otros en la nariz, algunos en el ombligo, por ejemplo. Siempre deben ser colocados en lugares donde esté garantizada la cicatrización”.

Tendencias

Las redes sociales ayudaron a naturalizar esta tendencia. Varios años atrás, no era habitual. “Hay gente que va con la idea armada, otros solo tienen la intención de tatuarse pero no saben qué. Siempre pido alguna imagen de referencia de lo que les gustaría, y después se ajustan detalles. Hay gente que quiere cuestiones relacionadas con lo familiar, como fechas o nombres, otros van por lo estético. El tatuaje que más se hace a nivel mundial es el de la mariposa. Y más allá de que si uno busca en Internet aparecen distintos significados en cuanto al simbolismo, cada uno lo elige por alguna razón, que es personal y es lo que desea expresar. Ahora se puso de moda la medusa que tiene la serpiente en la cabeza. Si buscás el significado en Google, no es positivo. Sin embargo, cada uno lo resignifica y es lo valedero, porque el tatuaje es personal”, enfatizó Matías.

Julián acotó que “En mi caso fui mejorando con el paso del tiempo. La primera perforación se la hice a un amigo que aceptó el desafío. Nos encerramos unos días a leer mucho, ver videos y tutoriales, pero era todo muy precario aún. Fui probando con los que se animaban primero, después sumé capacitaciones, aprendiendo en el día a día. Al principio fui más bien autodidacta. Pero siempre respeté lo referente a medidas de bioseguridad, higiene y profilaxis. Los cuidados son claves para una buena cicatrización”.

Matías aportó que “Me ha tocado hacer modificaciones, tapar con un tatuaje otro, uno va conociendo millones de historias. No recomiendo hacerte el tatuaje de una pareja, porque las vueltas de la vida son muchas y podés arrepentirte, pero acá no hay goma para borrar. Diferente es cuando te venís a hacer el nombre de un hijo, un padre o un abuelo. Pero uno solo aconseja, siempre son decisiones personales”.

Crespo

Crespo es una sociedad conservadora, pero las nuevas generaciones son parte de un cambio cultural palpable. “Hay empresas donde no aceptaban gente con tatuajes y hoy los admiten. Tiene que ver con aceptar cambios más allá de que uno esté de acuerdo o no”, opinó Cáseres.

Zapata aportó que “Hace más de 5 años que trabajamos juntos. Empezamos en un departamento, pasamos a un local pequeño y hoy estamos en un lugar amplio. Fuimos creciendo a partir de la demanda de la gente, que nos permite trabajar mucho”.

Nuestro país cuenta con una ley que contempla el ámbito para tatuadores y perforadores, desde qué tipos de tintas y materiales utilizar hasta la prohibición de tatuar o perforar a menores de edad, salvo que tengan autorización de su representante legal. Es un emprendimiento más. Y como en cualquier empresa, a los números hay que saber llevarlos.“No es sencillo el tema económico, porque más allá de los aumentos en los insumos, tenés un alquiler y los servicios. En mi caso busco tener stock para pensar varios meses hacia adelante. Ayuda a la previsibilidad, a tomar turnos sin temor a quedarte sin producto y a mantener un precio”, dijo Julián.

El boom mundialista

Las tres estrellas, la Copa del Mundo y el 10 de Messi están entre los tatuajes más estampados en la piel de los hinchas de la Selección. La victoria en el Mundial de Qatar desató el boom, motivado por promesas o las ganas de llevar el recuerdo en el cuerpo. Cáseres destacó que “Automáticamente cuando terminó el partido empezaron a pedirme turnos. En el mes del Mundial había pedidos, pero todo lo relacionado a la Copa y las tres estrellas fue a partir de ese mismo domingo. Había turnos dados, por lo que los nuevos se fueron dando en la medida de las posibilidades, con demoras. Hubo gente que esperó semanas para su tatuaje. La fecha, la Copa y las tres estrellas fue lo más pedido, también dibujos de Messi y Maradona”.