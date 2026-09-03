Los tanques de agua domiciliarios pueden acumular con el tiempo suciedad, sarro, moho, partículas en suspensión e impurezas que pueden afectar las condiciones del agua potable.

Por eso, realizar tareas de limpieza y desinfección de manera periódica es una medida necesaria para mantener el agua almacenada en buenas condiciones.

Como primera precaución, el tanque debe contar con una tapa correctamente colocada y en buen estado, sin roturas ni rajaduras que permitan el ingreso de suciedad.

Además, se recomienda controlar su estado sanitario al menos cada seis meses y realizar una limpieza y desinfección como mínimo una vez al año.

Cada cuánto conviene limpiar el tanque

La recomendación planteada es realizar el procedimiento al menos una vez al año. Como alternativa, se propone hacerlo dos veces, aprovechando los períodos de abril-mayo y septiembre-octubre.

La periodicidad permite reducir la acumulación de residuos y mantener en mejores condiciones el sistema de almacenamiento domiciliario.

Paso a paso para limpiar un tanque de agua

Antes de comenzar, se necesitan guantes de limpieza, un cepillo o escoba de plástico y agua.

El procedimiento indicado es el siguiente:

Cerrá la llave de ingreso de agua para evitar que continúe entrando líquido al tanque. Abrí la válvula de desagote y vaciá el tanque casi por completo, dejando aproximadamente 15 centímetros de agua. Cepillá las paredes y el fondo para desprender el sarro, la suciedad y los residuos acumulados. Mientras realizás la limpieza, desagotá el agua que permanece en el fondo. Una vez vacío, enjuagá el tanque y repetí la operación varias veces hasta eliminar los restos. Completada la limpieza, comienza la etapa de desinfección.

Cómo desinfectar el tanque con lavandina

Una vez finalizada la limpieza, el procedimiento indicado contempla utilizar lavandina como agente desinfectante.

Según las indicaciones proporcionadas, se debe llenar el tanque hasta aproximadamente la mitad y agregar un litro de lavandina concentrada cada 1.000 litros de agua.

La mezcla debe distribuirse adecuadamente y dejarse actuar durante unas horas. Posteriormente, se vuelven a abrir las llaves de paso de agua.

Importante: la indicación de cantidad corresponde específicamente a lavandina concentrada, por lo que no debe asumirse que el mismo volumen sirve para cualquier producto o concentración. Tampoco se recomienda mezclar lavandina con otros productos de limpieza.

Qué elementos utilizar

Para realizar la limpieza del tanque se necesitan elementos sencillos:

Guantes de limpieza.

Cepillo o escoba de plástico.

Agua.

Lavandina para la etapa de desinfección.

El cepillado de las paredes y del fondo permite remover sarro y residuos, mientras que la desinfección posterior busca completar el proceso de mantenimiento del depósito.

Tres controles para tener en cuenta

Para mantener el tanque domiciliario en condiciones adecuadas, las principales recomendaciones son:

✔ Revisar el tanque cada seis meses.

Controlar su estado sanitario y verificar que no presente problemas.

✔ Mantener la tapa en buenas condiciones.

Debe estar correctamente colocada, sin roturas ni rajaduras.

✔ Limpiar y desinfectar al menos una vez al año.

La limpieza periódica ayuda a evitar la acumulación de suciedad y otros elementos dentro del depósito.

Con estos controles, se busca preservar las condiciones de higiene y potabilidad del agua almacenada en los hogares.