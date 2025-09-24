En Paraná se desarrolló un taller sobre especies exóticas con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas entre el Gobierno de Entre Ríos y distintas entidades científicas y civiles en materia de conservación de la biodiversidad y protección del sector productivo.

La actividad tuvo lugar en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano y fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia.

Durante la apertura, el ministro Guillermo Bernaudo destacó el compromiso asumido a nivel nacional:

"Ni bien planteamos el tema en una reunión en Buenos Aires, la Dirección Nacional de Biodiversidad tomó una actitud proactiva para ir buscando soluciones a la problemática, e inclusive estuvimos hablando de una posibilidad de financiamiento internacional. Es un tema de especial interés en la provincia, tanto para el sector productivo en sí mismo como para los sectores de ambiente y recursos naturales", expresó.

En esa línea, Bernaudo subrayó el carácter participativo del encuentro: "Planteamos este espacio como una reunión cien por ciento de trabajo, con mesas grandes donde poder debatir ideas entre todos. Afortunadamente, podemos contar con personal del Parque Nacional El Palmar, que tiene mucha experiencia en este tema".

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, agradeció la presencia de referentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Conicet, Senasa, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), así como de los Parques Nacionales El Palmar y Pre-Delta.

Desde la órbita nacional, el director de Ganadería, Silvio Marchetti, advirtió sobre los riesgos que implican estas especies: "Nos ponemos a disposición para colaborar con Entre Ríos en la prevención de los potenciales problemas sanitarios que se generen en los distintos tipos de ganado, ya que transmiten enfermedades; como así también el riesgo que conlleva para los productores la presencia de animales potencialmente peligrosos como el jabalí".

En tanto, el director Nacional de Biodiversidad, Guillermo Priotto, remarcó la gravedad del fenómeno: "Consideramos como una especial amenaza para la conservación de la biodiversidad a las especies exóticas invasoras en general, ya que colonizan territorios generando degradaciones en los suelos y cambios en los ecosistemas. Tenemos una estrategia nacional, pensada para que cada provincia la adapte en función de sus problemáticas específicas, generando planes de control y manejo".

También participaron del encuentro el director general de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber, y el director provincial de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti.

Con la articulación de organismos provinciales, nacionales y académicos, el taller se consolidó como un espacio de intercambio de experiencias y planificación de políticas públicas para enfrentar el desafío que representan las especies exóticas invasoras en la provincia y la región.