El evento se desarrollará desde las 20 en el predio de La Salita, ubicado frente a la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita. La iniciativa tiene como finalidad recaudar fondos para la Cooperadora del Centro de Salud Tita Rosario Falcón, institución clave para la atención sanitaria de la comunidad.

Concurso al mejor choripán

El eje central de la fiesta será un concurso gastronómico que convocará a participantes de distintas localidades de la región. Cada competidor deberá presentar tres variedades de chorizo, incorporando su propia impronta culinaria.

El certamen será evaluado por un jurado mixto integrado por representantes locales y especialistas provenientes de la provincia de Santa Fe, vinculados a la BSQ, entidad que reúne a jurados profesionales dedicados a la evaluación de propuestas culinarias en festivales gastronómicos.

Música y cultura regional

Además del concurso, la programación artística incluirá la participación de academias de danza folklórica de Tabossi, Viale y María Grande, junto a la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.

La noche también contará con espectáculos musicales vinculados a la música popular y regional. Entre los artistas anunciados se encuentran Los Aromitos, Luis Faría y Aníbal Salomón, Beto Cané y su conjunto chamamecero, el grupo La Sin Nombre y Pegó en el Palo.

El predio dispondrá además de un paseo de emprendedores locales, cantina y puestos de comidas, brindando un espacio para que feriantes y productores puedan ofrecer sus elaboraciones.

Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar sillones para mayor comodidad y recordaron que no estará permitido el ingreso con conservadoras.