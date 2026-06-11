Tabossi prepara su primer encuentro de payadores
Tabossi- El sábado 11 de abril a partir de las 21.00 se llevará a cabo en el Polideportivo el I Encuentro de Payadores. Se anuncia, entre otros, a Leonel Balbi, que llega desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe; “Corcho” Díaz, de San Francisco (Córdoba) y Juan Cruz Merlo, joven payador que presenta su tercer material titulado “Por la criolla paisanada”.
El presentador será el seguiense Diego Castro. Actuarán Los Hermanos Benedetich, con toda su música chamamecera; grupos y academias de danzas locales y zonales. Las entradas anticipadas se ofrecen a $150 y en puerta costarán $250.
Organiza la Agrupación Santa Teresita. Para pedir más información los interesados pueden contactarse con Cotito Franco (3436113462) o Cristela Lescano (3434606691).