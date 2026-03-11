“Durante meses el justicialismo viene criticando el reperfilamiento de la deuda que este gobierno debió realizar para ordenar las cuentas de la provincia. Pero al mismo tiempo se niega a acompañar una comisión que permita analizar cómo se generó esa deuda y en qué se utilizaron los recursos”, afirmó la legisladora.

La iniciativa para crear la comisión investigadora fue impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y busca revisar la evolución de los compromisos financieros de la provincia, así como el destino de los recursos obtenidos a través del endeudamiento público.

“Los entrerrianos tienen derecho a saber”

Taborda sostuvo que el objetivo del proyecto es aportar transparencia y claridad sobre un tema que condiciona las finanzas provinciales.

“Los entrerrianos tienen derecho a saber cómo se originó la deuda pública que hoy la provincia tiene que afrontar. Muchos de esos créditos fueron tomados durante más de dos décadas de gobiernos justicialistas y son los que hoy esta gestión tiene que administrar y pagar”, expresó.

En ese sentido, la diputada consideró llamativo que dirigentes vinculados a gestiones anteriores se opongan a avanzar con la investigación.

“En la propia comisión participan dirigentes muy ligados a los gobiernos anteriores, entre ellos la esposa del ex gobernador Gustavo Bordet y la ex vicegobernadora de la provincia. Resulta difícil entender por qué no quieren que se analice con claridad qué ocurrió con el endeudamiento provincial”, señaló.

Un análisis que incluya todas las gestiones

Finalmente, Taborda aclaró que la propuesta del Ejecutivo apunta a analizar la evolución completa de la deuda pública, incluyendo también la gestión actual.

“Esta comisión no es para mirar solamente al pasado. Obviamente también permitirá analizar qué deuda ha contraído esta gestión y con qué objetivos. De eso se trata la transparencia: de poder discutir con información clara y sin miedo”, concluyó la legisladora.