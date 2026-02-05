La medida surge en el marco de los controles periódicos de calidad del agua del río Paraná, que se realizan tanto en el balneario local como en otros sectores aguas arriba. De acuerdo con los resultados recientes de los análisis y en cumplimiento de la Resolución Nº 084/07 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, se resolvió inhabilitar momentáneamente las actividades de baño o inmersión hasta que nuevas mediciones confirmen condiciones sanitarias seguras.

Desde el municipio señalaron que la decisión es estrictamente preventiva y responde a los protocolos provinciales de vigilancia y control de aguas recreativas, con el objetivo de priorizar el cuidado de la salud de la población, especialmente de niñas, niños, personas mayores y quienes presentan mayor sensibilidad.

No obstante, se aclaró que el Complejo Balneario – Camping Municipal continúa abierto, por lo que pueden utilizarse con normalidad las instalaciones, los espacios verdes y los sectores recreativos sin contacto con el agua. En paralelo, continuarán realizándose nuevos análisis de control conforme a la normativa vigente, y el uso recreativo del agua será rehabilitado apenas los resultados confirmen el cumplimiento de los estándares sanitarios.

La Municipalidad de Valle María mantiene un monitoreo permanente de la situación y comunicará oportunamente cualquier novedad a la comunidad. Finalmente, agradeció la comprensión y colaboración de vecinos, vecinas y visitantes durante el período que demande esta medida preventiva.