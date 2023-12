La ciudad de Crespo, se preparaba para realizar a lo largo de todo el fin de semana la quinta edición de la tan esperada Feria Navideña, una iniciativa conjunta entre el municipio y el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario.

La tradicional propuesta de paseo de compras, acompañada de intervenciones artísticas y diversos servicios en la zona céntrica, se consideraba un evento clave para dar inicio a las festividades navideñas en la localidad. Sin embargo, los factores climáticos han obligado a la organización a tomar una decisión difícil, anunciando la cancelación del evento que estaba programado comenzara este viernes.

Desde el Centro Comercial, el comunicado oficial lamenta la situación, explicando que después de exhaustivos análisis y debates sobre la realización de la Feria, las condiciones climáticas adversas han hecho imposible avanzar con la planificación. El pronóstico poco alentador y las necesidades logísticas de la feria, que incluyen la instalación de sonido, food tracks y tableros eléctricos, no pueden ser satisfechas en las actuales circunstancias.

"La feria navideña requiere de mucha organización previa y de una implementación logística que, desafortunadamente, no es viable en estas condiciones climáticas. Este evento no es trasladable, ya que no solo es una celebración festiva sino también una herramienta comercial crucial para nuestra comunidad. Por lo tanto, con gran pesar, hemos tomado la decisión de suspender la Feria Navideña este año", expresaron desde el Centro Comercial.