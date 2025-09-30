En línea con su propósito de generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, Dia Argentina reafirma su compromiso con la lucha contra el desperdicio alimentario. En colaboración con Red de Bancos de Alimentos Argentina, la compañía donó 200 toneladas de alimentos que fueron distribuidos a distintas organizaciones sociales de todo el país.

Y, en el marco del día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, colaboradores voluntarios de la cadena participaron en una jornada de separación de alimentos en el centro de Benavídez de la organización. De esta manera, Dia acompañó una vez más al Banco de Alimentos de Buenos Aires, fortaleciendo así el vínculo con causas que promueven una alimentación más equitativa y sostenible.

“Año tras año, fortalecemos nuestra alianza con Red de Banco de Alimentos y no solo donamos producto, también sumamos esfuerzos a través de nuestros colaboradores, para que más alimentos lleguen a quienes más los necesitan”, Martin Álvarez Espíndola, director ESG de Dia Argentina. “Creemos que el compromiso frente a la pérdida de alimentos debe ser compartido entre el sector público, privado y las organizaciones sociales para continuar trabajando en red que cada día cuente”, concluyó Espíndola.

El foco de Dia está en la prevención del desperdicio y en impulsar iniciativas para aportar valor y contribuir a un consumo más sostenible en los barrios y comunidades en los que está inmersa. Desde el almacén a la tienda, Dia avanza en su objetivo de reducir el desperdicio alimentario en toda su cadena de valor y para ello se apoya en tres ejes: prevención, donación y valorización. Entre las iniciativas que buscan contrarrestar esta problemática se destacan:

Guía para una compra inteligente y saludable , desarrollada en colaboración con la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), es un recurso gratuito que reúne consejos sencillos y al alcance de todos para planificar la compra de forma equilibrada y aprender a conservar los alimentos de manera segura y eficiente.

Esta Guía es parte de las acciones que Dia impulsa a través de Comer mejor cada día . Con este programa, la compañía facilita y promueve el acceso a alimentos saludables y de calidad e incentiva la adopción de hábitos saludables. Para lograrlo, distribuye a través de todos sus canales información sobre alimentación saludable, recetas y trucos que combinan un sólido valor nutricional a un precio asequible, ayudando a que cada hogar pueda organizarse mejor y reducir el desperdicio alimentario.

¡Última llamada!, productos en oferta por corto vencimiento. Tal como lo indica el lema del plan estratégico de sostenibilidad de Grupo Dia, ‘Cada día cuenta’. En esta línea, Dia Argentina cuenta con una campaña que destaca productos con fechas de próxima caducidad mediante ofertas especiales. Esta acción tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos al ofrecer a los clientes opciones a precios reducidos, fomentando una compra más consciente y responsable.