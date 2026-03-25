Stefano Marconi Sgroi no es un nene como los demás. A su corta edad, se ha convertido en el ideólogo de un ambicioso proyecto automotor: el desarrollo de un auto deportivo propio, en el que trabaja junto a ingenieros, mecánicos y especialistas del sector. Pero su inquietud no se detiene allí: también impulsa una innovadora iniciativa en materia de seguridad para kartings que, según adelantan quienes lo acompañan, podría transformar la experiencia en esa disciplina.

Este fin de semana, el joven participó en AutoVisión 2026, el Salón del Automóvil realizado en la ciudad de Funes, que busca consolidarse como uno de los encuentros automotores más importantes del interior argentino. El evento tuvo lugar en Ciudad Industria, sobre la autopista Rosario–Córdoba, a la altura del kilómetro 301, y reunió a referentes del sector, expositores y entusiastas.

Durante su paso por la muestra, Stefano brindó varias conferencias en las que compartió detalles de sus desarrollos. “Desde hace un tiempo estoy trabajando en un auto propio, basado en el modelo Escarabajo de Volkswagen”, explicó. Sobre las características del vehículo, adelantó que estará construido íntegramente en fibra de carbono y contará con motor trasero, una configuración pensada para optimizar la distribución del peso.

El proyecto, sin embargo, va más allá de una reinterpretación de un clásico. Stefano lidera el diseño y la construcción de un superdeportivo con motor V8 alemán de más de 500 caballos de fuerza y chasis exclusivo. Su meta es finalizarlo antes de cumplir los 10 años, durante 2026.

Para llevar adelante esta iniciativa, el joven cuenta con el acompañamiento de referentes del automovilismo y la ingeniería. Entre ellos se destaca Carlos Hepp, experimentado constructor de autos artesanales de Crespo, a quien Stefano define como “el mejor” en la actividad y quien aporta su conocimiento técnico para materializar el proyecto.

El equipo también incluye a figuras de renombre como Ulises Armelini, exingeniero de Fórmula 1 en Minardi; Ángel “Pichi” Cerisola; y el diseñador Matías D’Amico, entre otros especialistas que respaldan el desarrollo.

El joven ya ha ganado visibilidad en distintos eventos del sector, como AutoShow y Expo Automóvil, donde compartió su pasión por la mecánica. En esos ámbitos, incluso ha recibido elogios de referentes internacionales como Horacio Pagani.

Con una combinación de talento, determinación y acompañamiento técnico de alto nivel, Stefano Marconi Sgroi comienza a posicionarse como una figura emergente en el mundo automotor, con proyectos que conjugan innovación, seguridad y diseño de vanguardia.