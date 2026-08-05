En el marco del Mes de las Infancias, el programa de streaming La Hora Dorada, que conduce Mariana Rupp por Paralelo 32, abrió un espacio especial para escuchar la voz de los verdaderos protagonistas: los niños.

La primera invitada fue Rebeca Franco, una niña de siete años que, con la naturalidad y sinceridad propias de su edad, habló sobre sus sueños, sus juegos, sus pasatiempos y la manera en que imagina el mundo.

Entre sonrisas y respuestas espontáneas, dejó una frase que resume su mayor ilusión:

"Mi sueño es ser maestra".

Una infancia llena de juegos, creatividad y aprendizaje

Rebeca cursa segundo grado y asegura que disfruta mucho de la escuela. Entre las materias que más le gustan menciona Tecnología, Educación Física, Arte y Biblioteca, aunque reconoce que le encantaría que existiera un taller dedicado especialmente a las letras y la escritura.

Cuando no está en clases, divide su tiempo entre actividades que disfruta plenamente.

Practica gimnasia artística, asiste a cerámica, juega con su hermano menor, dibuja, lee, realiza manualidades y comparte momentos con sus amigos.

"Me gusta dibujar, leer, jugar con mi hermanito y hacer manualidades", contó durante la entrevista.

La gimnasia artística, uno de sus grandes desafíos

Entre todas sus actividades, la gimnasia artística ocupa un lugar especial.

Actualmente trabaja para perfeccionar ejercicios como la vertical, la medialuna y diferentes movimientos de equilibrio, una disciplina que requiere constancia, coordinación y mucha práctica.

"Quiero aprender a hacer la vertical, darme vuelta y quedar en araña", explicó con entusiasmo al describir uno de los ejercicios que está incorporando en sus entrenamientos.

También recordó con orgullo que ya participó en dos torneos, experiencias que fortalecieron aún más sus ganas de seguir creciendo en el deporte.

Cerámica, lectura y muchas ganas de crear

Otra de las actividades que disfruta es la cerámica. Durante el taller ya realizó gatos, un mate, un portalápices y un pequeño duende que decidió regalarle a su abuela. Cada pieza representa una nueva oportunidad para aprender y desarrollar su creatividad.

Un sueño que nació jugando

Cuando Mariana le preguntó cómo surgió su deseo de convertirse en docente, la respuesta llegó con total naturalidad.

Desde muy pequeña juega a ser maestra en su casa. Sus alumnos suelen ser sus peluches, mientras ella escribe en un pizarrón imaginario y les enseña a leer y escribir.

"Me gusta escribir en el pizarrón y que copien", contó entre risas.

El superpoder que eligió: hacer crecer flores

Uno de los momentos más simpáticos de la charla llegó cuando le preguntaron qué superpoder elegiría. Lejos de mencionar la fuerza, la velocidad o la capacidad de volar, Rebeca sorprendió con una respuesta muy diferente.

Eligió tener el poder de la tierra y el agua.

Su idea sería recorrer distintos lugares sembrando flores allí donde faltan. "Plantaría flores... si en algún lugar no crecen, iría y las haría crecer", explicó.

Una respuesta que refleja su mirada sencilla y positiva sobre el mundo.

El consejo de una niña para los adultos

Hacia el final de la entrevista, Mariana le propuso un desafío: darles un consejo a las personas grandes.

Su respuesta fue tan espontánea como inspiradora.

"Que hagan baile, canto y gimnasia. Que aprendan cosas nuevas", respondió.

Para Rebeca, aprender no tiene edad y siempre es una buena oportunidad para descubrir nuevas habilidades.

Una entrevista que celebró el valor de la infancia

La participación de Rebeca inauguró el ciclo especial por el Mes de las Infancias de La Hora Dorada, donde niños y niñas de la región comparten sus sueños, inquietudes y formas de ver la vida.

Con apenas siete años, dejó en evidencia que la curiosidad, la creatividad, el juego y las ganas de aprender siguen siendo algunas de las mejores herramientas para construir el futuro.

Y mientras continúa practicando gimnasia, creando figuras de cerámica y jugando con sus peluches a dar clases, mantiene intacto un sueño que repitió durante toda la entrevista: "Quiero ser maestra".