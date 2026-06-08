El riesgo de una invasión extranjera de Gotland parecía tan remoto que a principios del siglo se desmilitarizó esa isla sueca del Mar Báltico. Hoy, sin embargo, las fuerzas armadas suecas están de vuelta, realizando maniobras junto con fuerzas estadounidenses, pensadas no solo para proteger a sus 58.000 habitantes sino también para retomarla en caso de una invasión extranjera.

Soldados estadounidenses han estado practicando el envío de pertrechos desde el aire y maniobras anfibias como parte de ejercicios de la OTAN en el Mar Báltico.

Si bien todos los años se realizan maniobras militares en el Báltico, las de este año adquieren un significado especial por las crecientes tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Unos 7.000 efectivos y 45 embarcaciones de la OTAN de 14 países participaron en las maniobras, junto con fuerzas de Suecia y Finlandia.