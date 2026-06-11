1834

Apelan al Pacto Federal para rechazar presunta invasión paraguaya a Corrientes

Fuerzas de José Gaspar Rodríguez de Francia habrían traspasado los límites de la Confederación en 1833, llegando a territorio correntino después de ocupar algunos pueblos de Misiones, ubicados en jurisdicción imprecisa por no haberse fijado ni conocido límite alguno.

Con este motivo se reunien en Paraná delegados de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, requiriendo el representante correntino que de acuerdo con el Pacto Federal, del 4 de enero de 1831, las provincias signatarias contribuyeran a repeler el peligro. Con esta fecha, de acuerdo a dicho pedido, se firma un tratado por el cual Santa Fe ofrece 300 hombres de su tropa y Entre Ríos 600, pero que es previo, dada la escasez de recursos para verificar el auxilio, recabar igualmente del gobierno de Buenos Aires el cumplimiento del artículo adicional reservado del Pacto Federal.

No existe ninguna constancia de la ratificación de lo convenido ni que la Legislatura tratara el asunto, en tanto los paraguayos se retiraran del territorio correntino.

1842

El unitario Paz declara la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay

El gobierno de la Confederación impone como emergencia, ante el bloqueo franco-inglés, la clausura de los ríos.

Invadida y dominada la provincia por el general Paz, en su campaña contra Rosas, una de las primeras medidas adoptadas por su lugarteniente, el gobernador provisorio, sargento mayor Seguí, es obtener de la Sala de Representantes la sanción de una ley abriendo a la libre navegación los ríos Paraná y Uruguay. En los considerandos se expresa que las restricciones establecidas a la navegación «lejos de favorecer al comercio e industria de Entre Ríos, son un poderoso inconveniente al progreso y facilitación del primero, y limitan y destruyen el estímulo de una de las bases en que está fundada la seguridad».

1852

El Ejército de Urquiza hace su entrada triunfal en Buenos Aires

No obstante que, después de Caseros, las tropas se encuentran acampadas desde hacía dos semanas en las zonas excéntricas de la ciudad, se dispone que el Ejército recién hiciera su entrada triunfal el 19, pero la lluvia obliga a diferir el acto para el día siguiente.

Para la ocasión el general Urquiza viste el uniforme usado en Caseros, galera y cintillo punzó, cabalgando su caballo moro, cubierto de plata. Lo acompaña su estado mayor. El desfile comienza a medio día y termina al anochecer.

1854

Urquiza primer presidente de la Confederación Argentina

El Congreso Constituyente reunido en Santa Fe, de conformidad con la Constitución, practica el escrutinio de las elecciones de presidente y vicepresidente del país que se habían realizado el 20 de noviembre del año anterior, resultando electos el general Justo José de Urquiza y el doctor Salvador María del Carril, respectivamente.

Los sufragios computados dan para presidente: Urquiza 94 votos, Mariano Fragueiro 7, Facundo Zuviría, Benjamín Virasoro, Vicente López, José María Paz y Pedro Ferré, uno para cada uno. Para el cargo de vicepresidente del Carril obtiene 35 votos, Facundo Zuviría 22, Mariano Fragueiro 20, Rudecindo Alvarado 13, Benjamín Virasoro 8, Juan B. Alberdi 7 y Pedro Ferré 1. Como ninguno de los candidatos a vicepresidente llega a tener mayoría absoluta, corresponde designarlo al Congreso, entre los dos que obtienen el mayor número de sufragios, consagrándose electo del Carril.

De esta manera se consagra el cargo de presidente de la entonces denominada Confederación Argentina.

© Es una producción del Archivo General de Entre Ríos – Secretaría de Cultura. Su reproducción es libre citando la fuente.