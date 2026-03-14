Personal policial de la Comisaría de Strobel intervino durante la tarde del viernes 13 de marzo ante una situación de alteración pública protagonizada por un joven que se encontraba en evidente estado de crisis emocional. El hecho ocurrió en calle Rosario del Tala y fue abordado mediante la aplicación del protocolo de salud mental vigente.

Según informaron desde la Jefatura Departamental Diamante, los efectivos se encontraban desarrollando un operativo de prevención cuando recibieron un alerta sobre la presencia de una persona alterada en la vía pública. Al dirigirse con rapidez al lugar, los agentes observaron a un hombre que se encontraba sobre el techo de una vivienda, visiblemente exaltado.

Ante esta situación, el personal policial comenzó a trabajar en conjunto con familiares del joven para persuadirlo y evitar que pusiera en riesgo su integridad física. A través de tareas de contención y diálogo, los efectivos lograron estabilizar la situación.

Finalmente, el episodio pudo resolverse sin que se registraran incidentes. El joven, un vecino de 21 años, fue puesto a resguardo mediante la aplicación del Protocolo de Salud Mental establecido para este tipo de intervenciones.

Desde la fuerza indicaron que las técnicas de abordaje sugeridas por el Ministerio Público de la Defensa de Diamante permitieron a los agentes moderar la problemática hasta la llegada del personal sanitario. Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital San José, donde recibió atención psico-física para su evaluación y rehabilitación.

Las autoridades destacaron que la intervención fue posible gracias al trabajo articulado entre la Policía, la Defensoría Pública, el área de Salud Mental y la familia del joven, lo que permitió contener la crisis mediante un abordaje integral y garantizar la derivación para la atención médica correspondiente.