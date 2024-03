En la habitual reunión de Labor Parlamentaria en la que se acuerdan los temas y asuntos a tratar en la sesión, la diputada Laura Stratta, presidenta del bloque Más para Entre Ríos, se ausentó por considerar que el Presidente de la Cámara Gustavo Hein se había excedido en la forma en que fue tratada.

Según la información el titular del cuerpo entró en cólera con la legisladora frente a cuestionamientos relacionados al manejo de ciertas cuestiones de la cámara.

Le endilgó ponerle palos en la rueda y no facilitarle las cosas. La diputada venía criticando el funcionamiento en comisiones. Pero no quedó en un reproche, sino que Hein comenzó a alzar el tono de su voz hasta alcanzar un registro de grito, a lo que le sumó gesticulaciones con las manos, según reconstruyó Página Política. Stratta dijo que en esas condiciones no hablaría más.

Comunicados

Desde nuestro Bloque Más para Entre Ríos emitieron un comunicado manifestando el “profundo malestar por los hechos vividos el día de la fecha. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gustavo Hein, agredió a nuestra presidenta de Bloque, la diputada Laura Stratta.

“La violencia de género en el ámbito político es una problemática reconocida en el marco normativo vigente, por el cual debemos velar como legisladores y legisladoras. Frente a estos hechos queremos expresar un repudio contundente, visibilizando los agravios institucionales recibidos.

Ya no se trata solo de la falta de seriedad de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo o del desconocimiento de los reglamentos y las irregularidades que existen no sólo en relación al contenido sino también de las formas”.

Juntos por el Cambio

Los diputados de los bloques Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, Partido Conservador Popular y Fe y Libertad, en particular nueve de once participantes de la reunión de Labor Parlamentaria del día de la fecha, manifestaron su “sorpresa frente al comunicado de prensa que intenta desvirtuar dicha reunión, en la cual, como es costumbre, cada uno fijó su posición respecto de la sesión que se llevó a cabo en esta jornada y de la que debía realizarse mañana jueves”.

Aseguran que en ningún momento hubo agravio ni descalificación y consideran que no pueden caratularse las opiniones vertidas.

Rechazaron el planteo contra al Presidente de la Cámara que “permanentemente oficia de componedor e integrador de todas las expresiones legislativas. Lamentamos profundamente que se intente tergiversar lo que fue lisa y llanamente una reunión de trabajo”.

En la reunión propiamente dicha estuvieron presentes Gustavo Hein, Gabriela Lena, Fabián Rogel, Gladys Salinas, Roque Fleitas, Susana Pérez, Julia Calleros, Lucas Ullua y Julia Garioni, por el oficialismo quienes desmienten cualquier tipo de descalificaciones y agravios.

“La única consecuencia de esta triste exhibición de lo peor de la política, es no llevar adelante la tarea para la cual nos pagan los contribuyentes: legislar e impulsar los cambios por los que votaron la mayoría de los entrerrianos. Entre ellas, la ley de emergencia de obra pública que busca resguardar y cuidar las arcas del Gobierno Provincial frente a los embargos que llegan todos los días producto de la deuda en materia de obra pública generada por el anterior Gobierno provincial”.

Finalmente señalan “lamentamos que una causa tan sensible como es la lucha de las mujeres por reivindicar sus derechos, sea banalizada de esta manera y termine mancillándose en este día, en el que, justamente, en la Cámara de Diputados se rindieron homenajes por el día de la mujer”.

Respaldos

Es que el bloque de senadores de Más para Entre Ríos -que cuenta con mayoría- decidió no sesionar en solidaridad con la legisladora Laura Stratta. Fue a través de un comunicado que repudiaron “la violencia puesta de manifiesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein”.

“Las descalificaciones hacia nuestra compañera dan cuenta de la incapacidad de este legislador de llevar adelante un diálogo institucional permitiendo las disidencias. Debemos evitar este tipo de violencia y, sobre todo, no deben quedan impunes”, señalaron”.

También el Partido Justicialista de Entre Ríos expresó su “absoluto repudio a la violencia ejercida por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, contra la compañera diputada Laura Stratta”

Stratta denunció a Gustavo Hein por "violencia institucional contra la mujer"

La diputada provincial, Laura Stratta, denunció formalmente ante la Justicia entrerriana al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, por "violencia institucional contra la mujer".

Por este motivo, y según consta en la Cédula de Notificación, el legislador oriundo de la ciudad de Basavilbaso, fue citado a declarar este lunes 18 de marzo a las 12:30 en el Salón N° 6 del edificio de Tribunales de la capital provincial.