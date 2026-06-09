Aldea Spatzenkutter- Spatzenkutter cumple 142 años y los recibe con importantes y entretenidos concursos conmemorativos. Las bases y condiciones se retiran en la Comuna a partir de este sábado 18.

Una se denomina Rescate cultural, escrito y oral “Historias únicas que pasan a ser de todos”. Plantea que hay momentos de nuestra vida en que las experiencias, anécdotas y vivencias personales tienen valor colectivo, se transforman en aportes que enriquecen la cultura y la historia de los pueblos. Esta propuesta es para papás y abuelos, adultos mayores de 60 años que tengan una historia para contar. El objetivo es que puedan compartir esas experiencias de vida que consideran interesantes para la comunidad. Pueden narrarlas de forma escrita u oral, para elaborar con esos relatos la cartilla cultural del aniversario. Se entregarán obsequios a todos los trabajos.

Por otro lado, aparece el concurso fotográfico “Cada mirada, una postal”. Propone un concurso fotográfico para recordar el cumpleaños de la aldea con imágenes de espacios urbanos y rurales.

Otro lleva por nombre Concurso de Bordado “Bordá el escudo” y propone bordar el escudo de la aldea, poniendo a prueba el talento y las destrezas individuales. Prometen importantes premios para los participantes.

Un paseo para homenajear a próceres

Por tro lado, desde el Área de Cultura de la Comuna de Aldea Spatzenkutter, después de muchas gestiones, se logró la donación de cuatro esculturas. Serán colocadas en un espacio especialmente acondicionado y denominado “El Paseo de los próceres”, rindiendo homenajes al Gral. José de San Martín, Manuel Belgrano, Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza.

Cada uno de los bustos tendrá una breve reseña de la vida de ellos. Desde la Comuna agradecen al artista Oscar Rebora por haber realizado y donado tres de los cuatro bustos. El restante fue donado por dos vecinos de la aldea.