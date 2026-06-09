Aldea Spatzenkutter- En el marco del 142º aniversario de las «5 aldeas madres», entre las que está incluida Aldea Spatzenkutter, la Comuna local aclaró que esta vez no habrá grandes festejos, como ocurría tradicionalmente.

Juan Lell comentó a Paralelo 32 que “Entendemos que ya habrá una mejor ocasión para el encuentro, hoy las prioridades son otras y pasan por cuidarnos entre todos para hacerle frente a este complicado momento sanitario que vive la provincia de Entre Ríos y gran parte de la Argentina. Lo que propongamos será todo virtual, habrá algunas sorpresas preparadas, pero sin encuentros presenciales, porque las balas “pican cerca”, tenemos casos en muchos lugares cercanos y por eso pretendemos hacer todo de manera virtual, como estamos haciendo la mayoría de las cosas, al menos en estos días tan complejos”.

Resaltó que “Sin dudas conmemoraremos un aniversario distinto, cuidándonos entre todos, participando de concursos donde las familias desde sus hogares podrán ser protagonistas. Hay muy lindos premios, la idea es recordar el aniversario de nuestra aldea pero cuidando a nuestra gente”.

El jefe comunal resaltó que “Al presente de nuestra aldea lo evaluamos como positivo, con obras importantes y un trabajo desde Cultura y Desarrollo Social muy activo. La proyección a futuro será continuar trabajando por el bien de la aldea, pero hoy nos toca un presente inesperado a nivel mundial, y lo más importante es transmitir a la sociedad que la prevención es hoy la única vacuna, usar barbijos, mantener la distancia de dos metros entre persona y persona, lavarnos las manos con frecuencia”.

Pero no menos importante es ser solidarios con las familias que están atravesando esta pandemia. No viralizar información falsa, acompañar con el apoyo y la responsabilidad. Hoy es momento de estar unidos y mostrar nuestra mejor predisposición”, agregó.

Historia de la fundación

Si bien el 21 de julio de 1878 se toma oficialmente como fecha de fundación de las aldeas al levantarse el campamento de la chacra 100 donde se había alojado a los inmigrantes, la localidad de Aldea Marienfeld (Campo María) actual Spatzenkutter fue fundada unos días antes según afirmaban y sostuvieron los antepasados habitantes del pueblo. El 18 de julio de ese mismo año.

Lamentablemente no quedaron registros ni documentos oficiales que registraran el hecho al no realizarse ningún acto para tal fin.

Estas afirmaciones fueron documentadas por la Hna. Margarita Roskopf en su libro inédito sobre la historia del pueblo. Y mencionadas por el investigador Víctor Popp en reiteradas conferencias realizadas con posterioridad a la publicación de su libro de Historia sobre la Colectividad.

Además lapidas existentes en el cementerio local confirman esa información.

Los fundadores de Aldea Spatzenkutter, que junto a Valle María, Protestante, Salto y San Francisco conforman las aldeas madres, fueron albergados en unas instalaciones ubicadas a 5.000 metros más al norte del campamento administrado por el mayor retirado Samuel Navarro. Esto se debió a la falta de espacio en esas instalaciones. El albergue era sede del Juzgado de Paz de la zona en épocas anteriores a la llegada de los inmigrantes. Además allí estaba establecida una escuela a la que concurrían los hijos de los criollos que habitaban la zona. A la que se conocía como Escuela de Barbato ya que ese era el nombre de su maestro.

A poco de hospedarse en ese sitio los integrantes del grupo de Marienfeld comenzaron a erigir sus viviendas en las cercanías aprovechando el bajo por el que discurría el arroyo Las Arañas en su naciente. Donde actualmente se encuentra la planta urbana de la aldea.

En la localidad el gobierno estableció los primeros depósitos desde donde se distribuyeron los primeros enseres e implementos de labranza a los inmigrantes.

Rápidamente y debido a la escasez de tierras disponibles un grupo de fundadores se dirigieron más al norte donde fueron fundando otros pueblos como María Luisa, Santa María y posteriormente San Rafael.

Spatzenkutter sufrió así éxodo que condicionó en gran parte su futuro posterior.