Este fin de semana se disputará en Grecia una nueva edición del Spartathlon, una de las competencias de ultradistancia más exigentes del calendario internacional. La prueba une Atenas y Esparta a lo largo de 246 kilómetros y tendrá este año a 403 corredores en la línea de largada.

Entre ellos estará el crespense Juan Coassolo, quien integra la delegación argentina que afrontará un recorrido que combina sectores de asfalto y caminos rurales, además del exigente ascenso al monte Partenio.

La carrera comenzará a las 7:00 en Atenas, en las inmediaciones del Odeón de Herodes Atticus y el Ágora. Desde allí, los participantes atravesarán el istmo de Corinto y continuarán hacia el monte Partenio antes de llegar a Esparta.

Puede interesarte

Una carrera inspirada en Filípides

El Spartathlon nació en 1983 y recupera la historia del antiguo mensajero griego Filípides, quien, según el relato del historiador Heródoto, habría recorrido la distancia entre Atenas y Esparta en el año 490 a.C. para solicitar ayuda militar antes de la batalla de Maratón.

La competencia moderna mantiene ese vínculo con la historia griega y plantea un desafío de 246 kilómetros, que los participantes deben completar dentro de un plazo máximo de 36 horas.

A lo largo del recorrido existen alrededor de 75 puestos de control, con horarios de corte establecidos. Los corredores que no llegan dentro de los tiempos previstos quedan fuera de la competencia.

La llegada está ubicada en Esparta, a los pies de la estatua del rey Leónidas I, quien murió durante la batalla de las Termópilas frente al ejército persa.

Un desafío que comienza antes de la largada

Completar el Spartathlon representa un enorme desafío físico y mental, pero llegar a la línea de partida también requiere cumplir con exigentes requisitos de clasificación.

La distancia, el tiempo límite y los controles convierten a la competencia en una prueba de resistencia en la que los corredores deben administrar el esfuerzo durante más de un día de carrera.

Quienes consiguen completar el recorrido reciben un reconocimiento diferente al de las carreras tradicionales: una corona de laurel y un cuenco con agua del río Eurotas, en lugar de una medalla convencional.

La delegación argentina

Argentina tendrá una importante representación en esta edición. Los corredores que figuran entre los inscriptos son:

Sergio Vergara

Juan Coassolo, de Crespo

Andrea Galván

Mauricio Durán

Favio Moschitta

Facundo Navarro

Luciano López

Pablo Cabello

Gisela Dala

Santiago Trull

Alejandro Maluh

Guillermo Marconi

Sandra Rolón

Maximiliano Chap

Fabián Domínguez

Alejandro Almirón

Representantes de otros países de la región

También estarán presentes corredores de distintos países de Latinoamérica.

Brasil: Fernando Miranda, Andre Binda Cribari, Leonardo Oliveira, Laercio Melo Martins, Maria Luciana Siqueira Paulo, Maciel De Sousa, Fabio Spa, Carlos Henrique Gusmao, Gilberto Ferreira, Filho Antonio Alves, Wellington Oliveira, Fernando Penayo, Luiz de Campos Eronildo y Edimar De Souza.

México: Miguel Carreon, Félix Hernández, Gean Dagnino Marquez y Sinuhe Fletes.

Paraguay: Karina Alejandra Molinas Ríos.

Colombia: Paulo Morales.

Uruguay: Karen Goichochea y Héctor Gómez.

Para Juan Coassolo, la participación representa además la presencia de Crespo en una de las competencias de ultradistancia más reconocidas internacionalmente, con un recorrido que atraviesa algunos de los lugares vinculados con la historia de la antigua Grecia.