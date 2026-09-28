El atleta crespense Juan José Coassolo volvió a participar del Spartathlon, la histórica competencia de ultradistancia que une las ciudades griegas de Atenas y Esparta. En la edición 2026, logró completar los aproximadamente 245 kilómetros del recorrido y finalizó en el puesto 111 de la clasificación general, con un tiempo de 32 horas, 50 minutos y 39 segundos.

La prueba, que este año celebró su 44ª edición, reunió a corredores de distintos países y volvió a poner a prueba su resistencia física y mental a lo largo de un exigente circuito que incluye rutas, desniveles y el paso por el monte Partenio.

Coassolo, que ya contaba con experiencia en esta competencia internacional, consiguió llegar a la meta ubicada junto a la estatua del rey Leónidas, en Esparta.

Una nueva participación de Coassolo en Grecia

El Spartathlon es una de las carreras más reconocidas del ultramaratón mundial. Su recorrido comienza al pie de la Acrópolis de Atenas y finaliza en Esparta, después de atravesar caminos y sectores montañosos durante más de 200 kilómetros.

Los participantes deben administrar el esfuerzo durante una competencia que se extiende por varias horas y exige mantener un ritmo constante, además de afrontar el cansancio acumulado y las condiciones del terreno.

En ese escenario, Coassolo completó la distancia en poco menos de 33 horas, ubicándose entre los corredores que consiguieron finalizar la edición 2026.

El crespense compitió con el número 92 y fue uno de los representantes argentinos que lograron completar el recorrido.

Tamás Bódis ganó y estableció un nuevo récord

La edición 2026 quedó marcada por la actuación del húngaro Tamás Bódis, quien ganó la clasificación general con un tiempo de 19 horas, 40 minutos y 51 segundos, estableciendo un nuevo récord absoluto del Spartathlon.

Bódis, que ya había ganado la competencia en 2019, superó la marca que el griego Fotis Zisimopoulos había establecido en 2023, cuando se convirtió en el primer corredor en completar la prueba en menos de 20 horas.

El húngaro mantuvo un ritmo elevado desde los primeros kilómetros y logró sostenerlo hasta la llegada a Esparta, mejorando en más de 14 minutos el récord anterior.

Para dimensionar su actuación, completó los aproximadamente 245 kilómetros a un promedio cercano a los 4 minutos y 49 segundos por kilómetro.

El segundo puesto fue para Zisimopoulos, quien registró 20:32:41, mientras que el finlandés Tomi Ronkainen completó el podio con 21:26:36.

Despoina Semantrakou se impuso entre las mujeres

En la clasificación femenina, la victoria quedó en manos de la griega Despoina Semantrakou, quien completó el recorrido en 24 horas, 45 minutos y 43 segundos.

La atleta había terminado sexta en 2024 y segunda en 2025, cuando registró 25:37:44. En esta edición logró mejorar su marca anterior en 52 minutos y un segundo para conseguir su primera victoria en el Spartathlon.

Semantrakou finalizó además en el puesto 13 de la clasificación general, entre los primeros corredores que llegaron a Esparta.

La segunda mujer en completar la competencia fue la checa Radka Churaňová, con 26:05:56, mientras que la griega Lemonia Panagiotou terminó tercera con 26:58:04.

Los argentinos que completaron el Spartathlon 2026

Además de Coassolo, otros representantes argentinos consiguieron finalizar la competencia. De acuerdo con el registro inicial de resultados difundido por la organización, sus posiciones y tiempos fueron los siguientes:

Puesto general Atleta Tiempo 22 Santiago Trull 26:20:16 29 Sergio Vergara 26:53:15 52 Mauricio Duran 29:18:07 111 Juan José Coassolo 32:50:39 183 Gisela Dala 34:38:40 197 Facundo Nicolás Navarro 34:46:47 198 Pablo Cabello 34:47:00 209 Sandra Noemí Rolon 34:54:38 214 Luciano Alberto López 34:56:45 234 Fabián Alberto Domínguez 35:17:39 273 Maximiliano David Chap 35:57:33

El listado inicial incluye 276 corredores que completaron el recorrido, de los cuales 11 representan a la Argentina.

La organización informó que los resultados corresponden al registro inicial de su sistema de cronometraje y que podrán comunicarse posibles errores u omisiones hasta el 30 de septiembre de 2026.

Para Juan José Coassolo, la llegada a Esparta significó completar una nueva participación en una de las pruebas más exigentes del atletismo internacional y sumar otra experiencia deportiva representando a Crespo en el ultramaratón mundial.