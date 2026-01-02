Crespo.- El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que otorgó por vía de excepción a la firma Soychú SAICFIA, el permiso de uso del suelo para la fábrica de alimentos balanceados, ubicada en Hipólito Irigoyen 1345, “por el plazo improrrogable de 13 años para la actividad de elaboración de alimentos balanceados para aves”. El predio tiene una superficie de 5.561,25 metros cuadrados. “Dentro del mencionado plazo de 13 años, la empresa deberá retirarse del casco urbano, debiendo trasladarse al Parque Industrial de la ciudad o sectores compatibles, destinados para tales actividades, cumplimentando la Ordenanza N° 65/20 o la que la reemplace en su futuro, a partir de la promulgación de la presente”, establece el primer artículo de la norma aprobada.

Inspecciones y auditorías

Además, el Permiso de Uso concedido “estará condicionado al plan de acción ambiental y operativo acordado entre la Municipalidad y la firma”, y “quedará sujeto a las inspecciones, auditorías y revisiones que realice el Municipio sobre el cumplimiento del plan de acción mencionado”.

La norma faculta a la Municipalidad a revocar el permiso “en caso de constatarse incumplimientos, alteraciones no autorizadas o irregularidades respecto de la normativa vigente”. Se exige a la firma iniciar las gestiones referentes al trámite de Carta de Presentación en la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para de esta manera obtener Dictamen Favorable para la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental por parte de la Municipalidad de Crespo en el plazo de un año, debiendo renovarlo cada dos años.

La planta de alimentos balanceados constituye una actividad complementaria directamente asociada al funcionamiento del frigorífico de aves Soychú, que ya cuenta con un permiso de uso por vía de excepción otorgado mediante Ordenanza Nº 96/23, que fijó un plazo improrrogable de 15 años (a contar desde 2023, ya pasaron dos años) para su permanencia dentro del casco urbano y posterior relocalización al Parque Industrial u otros sectores compatibles.

Con esta nueva norma, Soychú tiene plazo hasta 2038 para permanecer en su actual ubicación; luego deberá remover tanto el frigorífico como la fábrica de balanceados.