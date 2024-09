A lo largo de los últimos meses, la situación de los transportistas que transitan por la Ruta Nacional 14 se ha vuelto insostenible. El deterioro del pavimento no solo genera demoras, sino que también provoca daños en los camiones, afectando directamente al sector logístico. Frente a este escenario, la Cámara de Transportistas de Paso de los Libres (CALIBRE) decidió elevar un reclamo formal a la Dirección Nacional de Vialidad, exigiendo la suspensión del cobro del peaje de Piedritas, dado el "desastroso estado" de la ruta.

En respuesta a este reclamo, Vialidad Nacional envió una nota firmada por Martín Nahuel Zangirolami, subgerente de Comunicación y Política del organismo, negando la solicitud de CALIBRE y sorprendiendo a los transportistas con sus argumentos.

"Nos sorprendió muchísimo la respuesta, especialmente porque deja claro que la concesión no incluye el mantenimiento del asfalto", comentó Delia Flores, presidenta de CALIBRE. "A pesar de que la concesionaria sigue renovando su contrato, no se hacen las reparaciones necesarias en la ruta", añadió con evidente desconcierto.

El documento emitido por Vialidad Nacional detalló que las áreas técnicas competentes ya habían intervenido en el reclamo, aclarando que el tramo de la Autovía 14, junto con otros sectores, no está bajo la responsabilidad del concesionario Caminos del Río Uruguay SA. Además, indicaron que las evaluaciones anuales de los pavimentos son parte de los controles de rutina. Sin embargo, esto no fue suficiente para CALIBRE agrégale y para los transportistas que circulan por la ruta del Mercosur. "Nos están diciendo que se realizan controles, pero los transportistas seguimos enfrentando baches y roturas diarias. No se refleja en mejoras reales", expresó Flores.

La situación ha generado frustración entre los miembros de CALIBRE, quienes, pese a pagar el peaje, no ven ninguna contraprestación en términos de infraestructura. "El transporte de carga no recibe ninguna mejora tangible. Lo que necesitamos es un pavimento en condiciones, no solo servicios como auxilio mecánico o señalización", remarcó Flores. Para ella, los servicios mencionados por Vialidad son importantes, pero no atacan el problema central: la falta de mantenimiento del pavimento.

En cuanto a una posible solución, Vialidad informó que ya se están preparando los pliegos técnicos para una nueva licitación pública, que incluiría la repavimentación de sectores críticos de la ruta y la ampliación de la calzada en ciertos tramos. Sin embargo, este proceso todavía está en etapa preliminar. "No podemos esperar a que se lance una nueva licitación. La urgencia es ahora", enfatizó Flores, dejando en claro que la situación requiere una solución inmediata y no solo promesas a futuro.

CALIBRE anunció que en los próximos días evaluará los pasos a seguir frente a la respuesta oficial. "Seguiremos luchando para que se escuchen nuestras voces. No se trata solo de un peaje, se trata de garantizar rutas en condiciones que no pongan en riesgo nuestro trabajo ni nuestras vidas", concluyó Flores, reafirmando su compromiso con los transportistas y la mejora de la infraestructura vial del país.