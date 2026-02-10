La reconocida periodista y locutora Sonia Fernández, oriunda de Villaguay, se vio envuelta en las últimas horas en una polémica de alcance nacional luego de leer, en el marco de la conducción de la 35º edición de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, un cartel que contenía un insulto hacia el Presidente de la Nación, Javier Milei.

El hecho ocurrió la noche del sábado, durante el histórico cierre del evento en la Plaza de las Colectividades, que congregó a unas 120 mil personas. La jornada contó con actuaciones de Lali, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y las bandas entrerrianas ganadoras del Premate, consolidando una edición que será recordada por su convocatoria masiva y su variedad artística.

Fernández, quien conduce el noticiero de Canal 9 Litoral desde hace casi cuatro décadas y ha desarrollado una extensa trayectoria en radio y televisión, leyó el mensaje mientras interactuaba con el público. El acto desató críticas inmediatas y generó repercusión en medios nacionales, provocando un debate sobre la exposición de mensajes políticos en eventos culturales.

Horas después, la propia comunicadora difundió un descargo a través de sus redes sociales, en el que ofreció disculpas y aclaró su postura: “Durante una verdadera y multitudinaria fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del presidente. No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo, no estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa y profesional, con fuertes convicciones que he mantenido durante 40 años de carrera. Pido públicas disculpas a la investidura presidencial y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me confiaron la conducción del festival oficial”.

Fernández destacó además que su lectura no implica un retroceso en sus convicciones: “No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo. Dicho esto, doy por terminado el tema y sus efectos”.

La periodista, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) con especialización en radio, televisión y periodismo, suma este episodio a una carrera marcada por la conducción de noticieros, cobertura de eventos y su rol como referente mediática en a nivel provincial.

El hecho reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los conductores de eventos masivos frente a mensajes ofensivos y el impacto de sus acciones en la opinión pública.