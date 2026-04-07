En un contexto de fuerte deterioro de las cuentas públicas locales, intendentes entrerrianos expondrán este martes una serie de reclamos al gobernador Rogelio Frigerio durante un encuentro previsto para las 15 en el Centro Provincial de Convenciones, en la ciudad de Paraná.

La reunión se desarrollará en medio de una abrupta caída de la coparticipación y un escenario que ya obligó a algunos municipios a afrontar parte del pago de salarios mediante bonos alimentarios. La absorción de gastos que corresponden a la provincia y la cuestionada discrecionalidad en el reparto de recursos serán ejes centrales de la agenda.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien actualmente ejerce la presidencia rotativa de la liga de intendentes, advirtió que la situación “se torna insostenible” y la describió como un “círculo vicioso” generado por la caída de la actividad económica y la consecuente reducción de ingresos municipales.

En declaraciones a Radio Plaza, el jefe comunal señaló que los municipios están asumiendo responsabilidades que exceden sus competencias. “Todos los días estamos cortando el pasto, arreglando baños, desagües, cloacas y problemas de agua”, enumeró, al tiempo que anticipó que estos planteos serán expuestos ante el mandatario provincial.

Fuertes también adelantó que insistirán en la necesidad de defender los recursos provinciales y municipales. “Hay una situación cada vez más acuciante, fruto claramente de un programa económico que no tiene nada que ver con los intereses de la patria”, expresó. Además, cuestionó el estado de la infraestructura vial y la falta de inversión del fondo específico, así como la implementación de peajes sin una reducción paralela del impuesto a los combustibles, lo que —según indicó— implica una “doble imposición”.

Advertencias desde el norte entrerriano

Desde San José de Feliciano, el intendente Damián Arévalo también llegará al encuentro con un diagnóstico crítico. Según explicó en el mismo medio radial, el desfasaje entre inflación (estimada entre 30% y 35%) y la caída de los recursos reales representa una pérdida de hasta el 45% de la capacidad operativa municipal en comparación con el año anterior.

“Muchos municipios corren el riesgo de convertirse únicamente en pagadores de sueldos, frenando completamente la obra pública”, advirtió. En ese sentido, subrayó que la recaudación local también se ve afectada, ya que los vecinos priorizan gastos esenciales por sobre el pago de tasas.

Arévalo también hizo hincapié en el rol que hoy cumplen los gobiernos locales como sostén de servicios que no están cubiertos por otros niveles del Estado. Entre ellos, mencionó la compra de pintura y refacciones en escuelas, provisión de medicamentos, pasajes por cuestiones de salud, combustible para patrulleros y mantenimiento de caminos rurales.

“Somos la primera línea de batalla. El vecino no golpea la puerta de la Casa Gris, golpea la del intendente”, enfatizó.

Cuestionamientos por el reparto de fondos

Otro de los puntos que será llevado a la mesa de discusión es el malestar por la distribución de fondos extraordinarios. Arévalo cuestionó lo que definió como un manejo “discrecional” de los recursos provinciales, al señalar que algunos municipios considerados “amigos” han recibido aportes de hasta 100 millones de pesos, mientras que otros, en situaciones similares, obtuvieron ayudas mínimas.

En ese marco, los intendentes reclamarán que cualquier asistencia financiera que la provincia reciba desde Nación sea coparticipable y distribuida de manera equitativa entre los municipios.

El encuentro de este martes se perfila así como un espacio clave para canalizar tensiones crecientes entre los gobiernos locales y la administración provincial, en un escenario económico que sigue profundizando las dificultades para sostener la gestión cotidiana.