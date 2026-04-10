Los resultados muestran que apenas el 9,34% de las noticias abordó temas vinculados a niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a solo una de cada diez piezas informativas.

Una presencia marcada por la violencia

Más allá de la baja participación en la agenda mediática, el informe advierte que el principal problema radica en cómo se representa a este grupo etario. Entre las noticias analizadas, predominan los contenidos policiales y de inseguridad (38,77%) y aquellos vinculados a distintas formas de violencia (20,55%).

Esto implica que, cuando la infancia logra visibilidad en los noticieros, lo hace mayormente asociada a situaciones de conflicto, delito o vulnerabilidad, dejando en un segundo plano aspectos clave como la educación, la cultura, la participación social o el desarrollo comunitario.

Según el estudio, este enfoque contribuye a construir una imagen parcial y reducida de niñas, niños y adolescentes, en la que predominan los relatos que los posicionan como víctimas o protagonistas de hechos violentos.

Una voz casi ausente

Otro de los datos relevantes es la escasa participación directa de los propios protagonistas. Solo en el 2,13% de las noticias relevadas aparecen niñas, niños o adolescentes como fuente de información.

Esta ausencia refuerza una lógica en la que la infancia es narrada principalmente por adultos —ya sean especialistas, familiares o instituciones— sin incorporar sus propias miradas y experiencias.

Fuentes y tratamiento de la información

El informe también señala una fuerte dependencia de fuentes como redes sociales, testimonios de familiares o imágenes de cámaras de seguridad, lo que favorece enfoques más inmediatos y emocionales, en detrimento de análisis más profundos y contextualizados.

Desde una perspectiva de derechos, los especialistas advierten que este tipo de cobertura limita la comprensión integral de las realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes.

Un desafío para el periodismo

La directora del Observatorio de la TV de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, Gabriela Fabbro, sostuvo que el principal desafío para periodistas y estudiantes de comunicación es “habilitar la escucha de las experiencias y puntos de vista de niñas, niños y adolescentes, evitando que sean siempre voces adultas las que narren por ellos”.

El estudio forma parte de una línea de trabajo desarrollada durante 2025 con el objetivo de analizar las narrativas mediáticas sobre infancia y adolescencia en Argentina y aportar evidencia para mejorar la calidad informativa.

En este sentido, el informe propone ampliar la diversidad temática, evitar enfoques estigmatizantes y promover una comunicación respetuosa de los derechos de la niñez.

Repensar la agenda pública

En un contexto donde los medios continúan siendo actores centrales en la construcción de la agenda pública, la forma en que se representa a la infancia no solo refleja la realidad, sino que también influye en cómo la sociedad la percibe.

Incorporar la voz de niñas, niños y adolescentes —respetando su edad, su intimidad y sus derechos— aparece así como un paso clave para construir relatos más inclusivos, diversos y representativos de sus verdaderas experiencias.