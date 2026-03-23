Un joven de la ciudad de Crespo atraviesa un delicado proceso de recuperación luego de haber sufrido un grave accidente mientras circulaba en moto. Se trata de Nahuel Buch, quien debió ser intervenido quirúrgicamente y perdió el bazo como consecuencia de las lesiones. Ante esta situación, familiares y vecinos impulsaron una rifa solidaria para ayudar a afrontar los gastos médicos.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando Nahuel regresaba a su domicilio. Según relató su pareja a Fm Sol Crespo, el joven se descompensó mientras conducía, perdió el conocimiento y cayó al asfalto. Tras el impacto, su moto resultó dañada y, al recuperar la conciencia, se encontraba a varias cuadras del lugar del accidente.

En las horas posteriores comenzó a experimentar fuertes dolores, aunque en las primeras consultas médicas no se le realizaron los estudios necesarios para detectar la gravedad del cuadro. Con el correr del tiempo y ante el empeoramiento de su estado, su familia decidió trasladarlo a un centro de salud privado y luego al Hospital San Martín, donde finalmente se diagnosticó un sangrado interno severo.

Los médicos intervinieron de urgencia y, durante la cirugía, debieron extirparle el bazo tras detectar una hemorragia interna que implicó la pérdida de aproximadamente dos litros de sangre. Actualmente, Nahuel se encuentra estable, pero deberá permanecer internado al menos un mes y continuar con un prolongado proceso de recuperación, que incluye cuidados estrictos para evitar infecciones y limitar esfuerzos físicos.

El bazo es un órgano fundamental en el sistema inmunológico, encargado de filtrar la sangre y combatir infecciones. Su ruptura, generalmente producto de un traumatismo, puede provocar hemorragias internas graves que requieren atención inmediata.

Debido a la complejidad del tratamiento y a que Nahuel no podrá retomar en el corto plazo su actividad laboral en su taller de chapas y pintura, la comunidad decidió organizar un bono solidario con un valor de 5.000 pesos.

La rifa se sorteará el próximo 11 de abril y contará con diversos premios aportados por comercios y emprendedores locales, entre ellos una picada para cinco personas, artículos materos, gift cards, productos de indumentaria, sesiones de masajes, alimentos y otros obsequios.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3434690848, enviar el comprobante de pago al alias “Buchnahuel” o acercarse al gimnasio En Movimiento, donde también se encuentran disponibles los números.