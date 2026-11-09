La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura llegó a su fin luego de tres jornadas de actividades en el predio ferial de Crespo. Organizada por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, la celebración contó con el acompañamiento de los sectores público y privado, que hicieron posible una amplia exposición y una programación artística con representantes locales, provinciales y nacionales.

Durante el cierre, uno de los momentos centrales fue la presentación de Soledad Pastorutti, quien atraviesa la celebración de sus 30 años de trayectoria profesional.

Soledad, ante más de 15.000 personas

A las 00:13 comenzó el espectáculo de la reconocida cantante, que se extendió hasta las 1:42 y convocó a más de 15.000 personas que colmaron el predio.

Durante su presentación, «La Sole» recorrió un amplio repertorio folclórico y compartió con el público canciones de grandes compositores y referentes del cancionero popular argentino.

La programación del escenario principal también tuvo como protagonistas a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, el Coro Municipal del Centenario y Juan Manuel Bilat, quienes presentaron «Entre Ríos en Sinfonía», un homenaje a Jorge Méndez.

La grilla continuó con las actuaciones de Runa Kuyai, Maple, Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat y Soledad Pastorutti.

En el espacio de la Peña Joven se presentaron Cani Strato, Abyssmo Rock, Nico Zetta, Soñé con Existir, Estilo Vargas y La Triple E.

Pollo al Disco Solidario: instituciones premiadas

Otro de los atractivos de la última jornada fue la segunda edición del concurso Pollo al Disco Solidario, que reunió a 14 equipos representantes de instituciones de la ciudad. La competencia se desarrolló en el sector de Show Gastronómico y la entrega de premios tuvo lugar en el escenario principal.

En la categoría de elaboración gastronómica, los tres primeros puestos fueron para:

Escuela Pública de Nivel Medio y Superior N° 35 Técnica «Gral. Don José de San Martín»: obtuvo el primer puesto con su proyecto de mejoras edilicias y ampliación del Taller de Carpintería. Parroquia San José de Crespo: alcanzó el segundo lugar con una propuesta destinada a realizar mejoras en el Salón Parroquial. Congregación Evangélica de Crespo: quedó en tercer lugar con un proyecto de trabajos y mejoras en el Salón de Usos Múltiples del Centro Juvenil Distrital.

Además, los equipos que no integraron el podio gastronómico tuvieron una segunda oportunidad de obtener recursos mediante la votación del público en las redes sociales de Facebook e Instagram de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Los ganadores de esa instancia fueron:

Parque Evangélico Los Paraísos: primer puesto, con el proyecto «La piscina de los niños». Bomberos Voluntarios de Crespo, equipo Kuality de la Estudiantina 2026: segundo puesto, con la iniciativa de contribuir al financiamiento de una nueva autobomba equipada con escalera mecánica. Instituto Comercial Crespo D-33: tercer puesto, con un proyecto destinado a la adquisición de tecnología y equipamiento institucional.

La próxima edición será en 2028

Al concluir la celebración, desde la organización adelantaron que la 33ª Fiesta Nacional de la Avicultura se realizará los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2028.

De esta manera, Crespo volverá a encontrarse dentro de dos años para mostrar el potencial de su producción avícola, su entramado comercial e industrial y la identidad de una comunidad que tiene a la avicultura como uno de sus principales símbolos.