Parece increíble, pero Soledad Pastorutti cumple 30 años de trayectoria artística. La cantante tenía apenas 15 años cuando subió por primera vez al escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en 1996, y desde entonces construyó una de las carreras más reconocidas de la música popular argentina.

Tres décadas después, La Sole llegará a Crespo para cerrar la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Su presentación está prevista para el domingo 8 de noviembre, en el escenario principal, como broche de oro de tres jornadas de actividades en la Capital Nacional de la Avicultura.

Tres décadas junto a la música argentina

Durante estos 30 años, Pastorutti desarrolló una extensa trayectoria que incluyó más de 20 discos de estudio y en vivo, además de reconocimientos como los Premios Grammy Latinos, Gardel y Martín Fierro.

Su recorrido también trascendió la música. La artista fue conductora de televisión, integró el jurado de La Voz Argentina y participó en cine junto al recordado personaje de García Ferré, Larguirucho, en la película Soledad y Larguirucho.

Desde aquella adolescente que irrumpió en el folklore argentino hasta la artista consagrada que recorre grandes escenarios, su carrera quedó marcada por una fuerte conexión con el público y por la renovación de la música popular.

“30 Pueblos”, el proyecto con el que celebra

Para festejar sus tres décadas de carrera, Soledad emprendió una gira federal acompañada por el proyecto audiovisual “30 Pueblos”, con el que recorre distintas localidades del país.

El festejo central comenzó el 31 de enero de 2026, cuando volvió al escenario de la Plaza Próspero Molina para protagonizar un show en el marco del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el mismo lugar que fue decisivo en los comienzos de su carrera.

Ahora, el recorrido tendrá una escala especial en Crespo.

La Sole cerrará la Fiesta Nacional de la Avicultura

La presentación del domingo 8 de noviembre será uno de los principales atractivos de la Fiesta Nacional de la Avicultura y marcará el cierre de tres jornadas de actividades en la ciudad.

De esta manera, Crespo se prepara para recibir a una de las artistas más importantes de la música popular argentina, en un año particularmente significativo para Soledad: 30 años desde aquel primer Cosquín que marcó el comienzo de una carrera que continúa vigente y atravesando generaciones.