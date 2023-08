En una reciente entrevista, el intendente de María Grande, Héctor Solari, quien es candidato a la reelección por “Ahora María Grande”, brindó declaraciones sobre la situación del estado de la traza vial en la ciudad de María Grande y realizó un balance de su gestión en materia de mejoras realizadas y proyectos futuros.

Solari comenzó explicando el desafío que enfrentaron al inicio de su mandato en 2019, cuando se encontraron con maquinarias viejas y mal mantenidas, lo que aceleró su obsolescencia. No obstante, aseguró que desde entonces se han realizado importantes esfuerzos para adquirir nuevas maquinarias y reparar las existentes, siempre cuidando el presupuesto municipal. Estas acciones buscan mejorar el estado de las calles, un problema que ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos de María Grande.

Otro gran problema que el Ejecutivo Municipal ha enfrentado en la ciudad es la falta de regulación en los desarrollos inmobiliarios. Antes de una ordenanza que implementaron, cada desarrollador podía entregar lotes con servicios básicos limitados, lo que generaba costos insostenibles para las arcas municipales. La ordenanza estableció la obligatoriedad de entregar lotes con cordón cuneta y calles afirmadas, garantizando así el escurrimiento adecuado del agua y estableciendo otras medidas, como luminaria led, red de agua potable, red de cloacas y energía eléctrica. Además, se incorporó la responsabilidad del desarrollador de contar con los estudios de factibilidad para la extensión de la red de gas, así como garantizar espacios verdes y arbolado dentro del loteo.

Solari dejó en claro que su objetivo no es excusarse, sino informar a los vecinos sobre el trabajo que han realizado para prevenir problemas futuros y mejorar la infraestructura de la ciudad. “Para obtener recursos adicionales para la mejora de calles y otros proyectos, hemos iniciado gestiones en Vialidad Provincial y Nacional, aunque hasta ahora no hemos recibido respuestas”, expresó el intendente que espera que dicha situación no se deba a diferencias políticas.

Destacó en la nota que un avance significativo durante su gestión ha sido la implementación del “Consorcio de Vecinos”, que permite a los frentistas abonar en cuotas la obra de asfalto y cordón cuneta en su cuadra. “Este logro ha sido posible gracias a una gestión transparente de los recursos públicos y a la confianza que la población ha depositado en su administración”, indicó.

Mirando hacia el futuro, Solari, candidato a la reelección, promete seguir gestionando obras en todos los niveles del estado provincial y nacional para obtener mayores recursos. Confía en que un posible cambio de signo político pueda abrir nuevas oportunidades para acceder a más recursos y continuar con el progreso y desarrollo de la ciudad.