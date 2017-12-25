Crespo– El Club Atlético Unión intensifica los preparativos de la 46º edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza que se realizará en sus instalaciones los días sábado 13 y 20 de enero. En este marco y con el objetivo de lograr una fiesta popular, los organizadores decidieron que los socios con cuota al día, jubilados y menores de 18 años ingresen gratis.

“Queremos darle un beneficio a los socios que pagan puntualmente la cuota societaria, también pensamos que una posibilidad para que los jubilados aprovechen a salir y disfrutar de la fiesta”- dijo a Paralelo 32 el presidente de la entidad, ing. agr. Mariano Saluzzio. “No podemos negar una realidad –afirmó- en los últimos años el promedio de edades de quienes concurren a nuestra fiesta es entre los 20 y 50 años, por lo tanto pensamos hacerla más atractiva para la juventud, con entrada gratis para los menores de 18 años.”- agregó. “Así como incorporamos a la cartelera artística Los Lirios para la gente mayor, pensamos en los jóvenes contratando al grupo Amapola”- indicó entre las decisiones de la organización para lograr una fiesta bien popular.

También se promueve la participación de las fábricas de cerveza artesanal de la zona. “Fue un reclamo el año pasado, no pudo venir a último momento el fabricante de Villa General Belgrano que asistía hacía algunos años”- reconoció, como parte de la acción para cumplir con la demanda del público. “Queremos que sea un aditivo para la fiesta, fuera del hecho de que se organice una fiesta exclusiva de cerveza artesanal”- anunció.

Habrá artesanos invitados de la ciudad y otros que llegan de Paraná. Entre las novedades, el comedor de la fiesta ofrecerá nuevos platos típicos alemanes a base de cerdo.