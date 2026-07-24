Un grupo de socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) del Distrito Entre Ríos difundió un pronunciamiento en el que manifiesta su respaldo a un proceso de renovación dirigencial dentro de la entidad y reivindica la necesidad de preservar la institucionalidad, el federalismo y la representación de los productores del interior del país.

El documento, titulado "Pronunciamiento de los socios de la SRA, Distrito Entre Ríos", reúne la adhesión de más de 50 firmantes, quienes sostienen que resulta necesario respetar las normas estatutarias de la institución y promover una conducción que represente los intereses del sector agropecuario con independencia de la política partidaria.

En el texto, los firmantes destacan la importancia de fortalecer la participación federal dentro de la Sociedad Rural Argentina y de consolidar una mayor presencia de las provincias en los espacios nacionales de decisión.

Amplio respaldo en Entre Ríos

Según se informó, el pronunciamiento cuenta con el acompañamiento de una amplia representación institucional dentro del distrito entrerriano.

Entre quienes suscribieron el documento figuran los actuales directores del Distrito Entre Ríos, un expresidente y exdirectores de la entidad, la mayoría de los delegados zonales y numerosos socios vinculados a distintas actividades productivas y razas ganaderas que se desarrollan en la provincia.

Apoyo a las candidaturas de Berisso y Spiazzi

En el tramo final del documento, los firmantes expresan su respaldo a las candidaturas de Mariano Berisso y Mayda Spiazzi para integrar la conducción de la Sociedad Rural Argentina.

Ambos forman parte del espacio interno "Renovación con Unidad", que a nivel nacional impulsa la candidatura de Marcos Pereda.

Los socios entrerrianos señalaron que la propuesta busca fortalecer la representación de las economías regionales, promover una mayor participación del interior del país en la conducción de la entidad y consolidar un proceso de renovación institucional dentro de la Sociedad Rural Argentina.