Los relojes inteligentes dejaron de ser únicamente dispositivos para medir pasos o registrar actividad física. Gracias a la incorporación de nuevos sensores y sistemas de monitoreo, hoy pueden aportar información útil sobre el estado de salud y alertar sobre posibles alteraciones que, en muchos casos, evolucionan sin síntomas evidentes.

Entre las afecciones que pueden detectarse de manera temprana se encuentran el riesgo de diabetes, la apnea del sueño, las arritmias cardíacas y otros trastornos relacionados con la frecuencia cardíaca o el estrés.

Aunque los especialistas remarcan que estas herramientas no reemplazan el diagnóstico médico, sí pueden convertirse en un recurso de prevención al advertir cambios que justifiquen una consulta profesional.

Riesgo de diabetes: una evaluación preventiva

La diabetes tipo 2 suele desarrollarse de forma silenciosa y muchas personas desconocen que presentan factores de riesgo.

En Argentina, se estima que uno de cada diez adultos tiene diabetes o niveles elevados de glucosa en sangre, y una proporción importante no lo sabe.

Los nuevos relojes inteligentes de Huawei incorporan una función que analiza distintos indicadores fisiológicos —como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del pulso y los patrones de sueño— para generar una evaluación orientativa sobre el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Apnea del sueño: cuando dormir bien no siempre significa descansar

La apnea del sueño es uno de los trastornos respiratorios más frecuentes durante el descanso y, al mismo tiempo, uno de los más subdiagnosticados.

Esta alteración provoca interrupciones repetidas de la respiración mientras la persona duerme, aumentando el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y fatiga crónica.

Los dispositivos con monitoreo avanzado del sueño permiten registrar la regularidad de la respiración durante la noche y detectar posibles alteraciones que luego deberán ser evaluadas por un profesional.

El corazón también puede enviar señales de alerta

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es un indicador utilizado para evaluar el funcionamiento del sistema cardiovascular y la respuesta del organismo frente al estrés, el descanso y la actividad física.

Algunos relojes inteligentes permiten medir este parámetro junto con otros indicadores vinculados al estado general del organismo, ofreciendo reportes que ayudan a identificar cambios que podrían requerir un control médico.

Electrocardiograma desde la muñeca

Los modelos más avanzados incorporan funciones de electrocardiograma (ECG) capaces de detectar alteraciones del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular o posibles arritmias.

Además, estos equipos pueden emitir alertas cuando registran frecuencias cardíacas inusualmente altas o bajas, así como niveles elevados de estrés, ofreciendo recomendaciones para realizar ejercicios de respiración o relajación.

Una herramienta para prevenir, no para reemplazar al médico

Los fabricantes y especialistas coinciden en que este tipo de tecnología no sustituye una consulta médica ni un diagnóstico profesional.

Su principal aporte radica en facilitar un seguimiento cotidiano del estado de salud y advertir cambios que, muchas veces, pasan inadvertidos hasta que la enfermedad se encuentra en etapas más avanzadas.

La posibilidad de registrar información de manera continua convierte a estos dispositivos en aliados de la medicina preventiva, especialmente para personas con antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, diabetes o trastornos del sueño.

Nuevos modelos llegan al mercado argentino

En ese contexto, Huawei anunció la llegada al país de los nuevos WATCH FIT 5 y WATCH FIT 5 Pro, relojes inteligentes que incorporan el sistema Huawei TruSense, desarrollado para mejorar la precisión del monitoreo de indicadores vinculados a la salud.

Los nuevos dispositivos comenzarán a comercializarse en Argentina desde el 31 de julio, ampliando la oferta de relojes inteligentes orientados tanto al seguimiento de la actividad física como al monitoreo preventivo de distintos parámetros de salud.