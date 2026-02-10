Crespo.- El Servicio de Emergencia de la Municipal de Crespo (SEMUC) comienza una nueva etapa de funcionalidad administrativa y operativa, según destacaron el intendente Marcelo Cerutti, el director del Hospital San Francisco de Asis, Juan Pablo Schonfeld y la secretaria técnica de la institución, Sandra Scarso. Subrayaron que la continuidad del servicio está garantizada y se fortalece el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia, que se hace cargo del servicio y los puestos profesionales, que antes pagaba el municipio. La Municipalidad otorga en comodato una ambulancia adquirida durante la pandemia de Covid19.

Continuidad del servicio

Cerutti explicó que el municipio “continuará acompañando el sistema de emergencias”. Se otorgará en comodato la ambulancia de alta complejidad (Ford Transit Furgón), adquirida en su momento con dinero del Fondo Especial de Contingencias – Emergencia COVID 19’ (Decreto 051/2020) que se creó con ingresos por la deducción en los haberes de autoridades, funcionarios y concejales municipales. Además, se mantendrá el pago de guardias pasivas de los choferes de las ambulancias.

El hospital y la provincia designarán el personal de enfermería y choferes. Anteriormente, la municipalidad pagaba esos cargos. “Queda todo el sistema de emergencias en la órbita provincial”, agregó el intendente.

Schonfeld dijo que “la idea es que se consolide el servicio de emergencia tanto para situaciones en la vía pública o en el hogar”. Aunque lamentó que aún no se pueda incorporar el cargo de un médico para la ambulancia de emergencias. Por otro lado, Schonfeld aclaró que los traslados de pacientes a Paraná, que no están en situación de emergencia, “se realizan con otra ambulancia y con otro equipo, para no dejar a la ciudad sin servicio de emergencias”.

Historia

El SEMUC fue creado en el 2016 por convenio entre la Municipalidad y el Hospital San Francisco de Asís. Ahora, la coordinación y la administración del sistema quedan a cargo del Hospital San Francisco de Asís y del Ministerio de Salud. Ante una urgencia, la comunidad puede comunicarse a los teléfonos 4954000 o 107, que permanecen activos.

Actualmente, el Hospital tiene dos ambulancias, una para emergencias y otra para traslados de pacientes que requieren alta tratamientos de complejidad fuera de Crespo. Con la ambulancia que entrega en comodato la Municipalidad se llega a tres vehículos de ese tipo a cargo del nosocomio público.

Respeto, calma y respuestas seguras

Los directivos del hospital, Schonfeld y Scarso, solicitaron a la comunidad dos temas críticos en el uso del servicio 107. Primero, que sólo se use la vía telefónica por emergencias. “Hay muchas llamadas durante el día para preguntar por horarios de atención o vacunación. Muchas veces eso nos satura el servicio y las llamadas de urgencia quedan afuera”, señaló Schonfeld.

Por otro lado, solicitaron “respeto” cuando el personal del SEMUC va a buscar un paciente o cuando el operador atiende la llamada. “Sentimos que muchas veces no nos están teniendo respeto en esos momentos de tensión cuando se está tratando de estabilizar un paciente en emergencia”, señaló Schonfeld. Agregó que “nosotros vamos a poner toda la voluntad, vamos a hacer más cursos de capacitación, los enfermeros están preparados para lo que deben hacer”.

En diálogo con Paralelo32, la doctora Scarso subrayó que “la gente debe ser práctica cuando hay una comunicación por emergencia. Entendemos que genera un gran caos cuando hay un accidente, un desmayo o una convulsión. Estamos trabajando en una capacitación generalizada. Cuando se llama al 107 pedimos a las personas ser concretos, no enojarse si se le hacen preguntas, porque las preguntas son muy importantes para clasificar de qué tipo de emergencia estamos hablando, por los tiempos mínimos de atención que exija cada situación. Dar respuestas concretas, dar un teléfono, una ubicación, qué le está pasando a la persona, si es uno solo o son varios los individuos en situación de emergencia. Con esos datos, por el lado del SEMUC se logra tener una idea de la emergencia para estar preparados sobre qué medidas ir previendo en el traslado y luego, para la recepción del paciente”.

Triaje

No todas las emergencias son iguales. El tiempo que se requiere para atender no es el mismo si se trata de una persona que convulsiona, está sangrando, tiene obstaculizadas las vías respiratorias, siente mareos o se desvaneció, por ejemplo. En Emergentología se establece un proceso médico de evaluación y clasificación, denominado Triaje (del francés trier, que significa seleccionar, clasificar, N. de R.), basado en el grado de gravedad que presenta el paciente. La clasificación internacional standard es:

• Color Rojo (Triaje I): Resucitación, requiere atención inmediata.

• Naranja (Triaje II): Emergencia muy grave, atención en 10 a 15 minutos.

• Amarillo (Triaje III): Urgencia, requiere medidas diagnósticas/terapéuticas, 60 minutos

• Verde (Triaje IV): Urgencia menor, condición estable. Atención en 120 minutos.

• Azul (Triaje V): Sin urgencia, atención diferible. Hasta cuatro horas.