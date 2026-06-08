La ejecución a mansalva de cuatro miembros del equipo de la estación Switch 105.9 FM mientras transmitía en vivo desde exteriores frente a una pizzería en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, en México, cuando cerraba la jornada del jueves 11 de agosto, ha despertado consternación en el mundo.

Los comunicadores formaban parte del conglomerado Mega Radio Networks, que reune 16 emisoras en Ciudad Juarez, Guadalaja, Mazatlán y Chihuahua, a raíz de los hechos las estaciones locales suspendieron sus transmisiones y programación desde el viernes.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los asesinatos de los comunicadores, identificados como Allan González, locutor del programa; Lino Flores, del área de promociones; Armando Guerrero, gerente de operaciones, y Alex Arriaga, guardaespaldas.

El organismo ha pedido al gobierno mexicano “crear medidas urgentes” para frenar la ola de violencia contra la prensa.

«Ya es hora de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador establezca de forma urgente medidas concretas para frenar la violencia, la impunidad de esos crímenes y garantizar la protección de los periodistas durante el ejercicio del oficio», coincidieron el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, en un comunicado difundido este lunes.

Canahuati agregó que estos crímenes “ponen en evidencia” el estado de terror en que vive la ciudadanía “y que afecta de forma particular a la prensa mexicana”.

El suceso se produjo en el marco de sucesivos ataques violentos perpetrados por miembros del crimen organizado contra civiles y comercios en esa ciudad de alto perfil en actividades de crimen organizado.

Las autoridades mexicanas responsabilizan de los hechos a “Los Mexicles”. Este grupo se ha formado de la fragmentación de carteles de la droga en el Estado de Chihuahua. Entre sus aliados estaría también el Cartel de Sinaloa y algunas pandillas que controlan la zona.

En lo que va de 2022, incluyendo este ataque, son ya 17 los trabajadores de la prensa mexicana asesinados en diferentes tipos de ataques, incluyendo emboscadas, secuestros y disparos a quemarropa en la vía pública. Se considera uno de los años más letales en las funestas estadísticas del país azteca.

Transmisión suspendida

Desde el viernes, Mega Radio en Ciudad Juárez y su estación 860 am comenzó de forma escalonada a suspender sus programaciones, tras el ataque contra los cuadtro trabajadores, según anunció en sus redes sociales el conglomerado.

“Debido a la lamentable situación de nuestros compañeros de Megaradio, se tomó la decisión de suspender programación, hasta nuevo aviso, agradecemos sus muestras de apoyo a nuestra familia. El dolor que nos aqueja a todos es inmenso. Esperamos su compresión y les enviamos la fortaleza para afrontar esta oleada de violencia”, dice la publicación.

Mega Radio es una de las estaciones de radio más importantes de Ciudad Juárez, donde se transmiten noticieros, programas de análisis y de acontecer nacional.