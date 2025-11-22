Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el accidente involucró a una Renault Kangoo en la que se trasladaba un hombre de 53 años, acompañado por su esposa de 62 y su padre de 85 años, todos oriundos de la ciudad de Paraná. El conductor circulaba en sentido Paraná–Hernández cuando, por causas que aún son materia de pericias, perdió el control del vehículo, que terminó desviado hacia un desnivel de terreno en la banquina.

Los tres ocupantes fueron asistidos por personal de salud y los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Ramírez. Según el informe del Médico de Policía, la mujer sufrió lesiones óseas de consideración, mientras que los demás ocupantes no presentaron heridas de gravedad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría jurisdiccional, en tanto continúan las tareas periciales para determinar las causas del siniestro.